Мощные взрывы в Чернигове прогремели в пятницу днем, 10 июля, когда российские войска пытались атаковать город реактивными дронами.

Обновлено в 13:28. Об этом сообщает руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове 10 июля: какие последствия

По информации ГВА, в Чернигове был слышен взрыв. До этого на подлете в город фиксировался реактивный беспилотник Shahed.

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Вскоре Брижинский рассказал, что дрон упал на территории регионального ландшафтного парка Яловщина.

На месте падения беспилотника вспыхнул пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших в результате падения дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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