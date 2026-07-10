Взрывы в Чернигове: дрон упал на территории парка Яловщина, вспыхнул пожар
Мощные взрывы в Чернигове прогремели в пятницу днем, 10 июля, когда российские войска пытались атаковать город реактивными дронами.
Обновлено в 13:28. Об этом сообщает руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове 10 июля: какие последствия
По информации ГВА, в Чернигове был слышен взрыв. До этого на подлете в город фиксировался реактивный беспилотник Shahed.
Вскоре Брижинский рассказал, что дрон упал на территории регионального ландшафтного парка Яловщина.
На месте падения беспилотника вспыхнул пожар.
К счастью, обошлось без пострадавших в результате падения дронов.
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