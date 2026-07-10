14 июля украинские военные примут участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже вместе с представителями стран коалиции решительных.

Участие украинских военных в параде в Париже

Мероприятие состоится при участии лидеров государств коалиции, среди которых будет президент Украины Владимир Зеленский, сообщил представитель Елисейского дворца на правах анонимности.

Как отметил собеседник, Зеленский и другие лидеры “коалиции решительных” были приглашены на военный парад 14 июля. В преддверии, 13 июля, в Париже также состоится заседание коалиции, где более 30 государств обсудят гарантии безопасности для Украины и вопросы достижения мира.

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По словам представителя Елисейского дворца, участие украинских военных является символом солидарности Франции и ее союзников с Украиной и подтверждением готовности поддерживать ее суверенитет, территориальную целостность и свободу.

Будут открывать пеший парад около 500 военнослужащих из стран “коалиции решительных”. В Париже отмечают, что это станет историческим событием и символом европейского единства и усиления оборонной способности континента.

Ожидается, что парад этого года станет самым масштабным в истории Франции. Кроме прохождения военных, в программе предусмотрена демонстрация бронетехники и пролет боевой авиации.

В частности, по улицам Парижа пройдут танки, над которыми будут летать военные вертолеты, воспроизводя атмосферу современного поля боя.

Также над французской столицей пролетят истребители Mirage, которыми будут руководить смешанные экипажи французских и украинских пилотов. К авиационной части парада присоединятся также самолеты Германии, Великобритании, Хорватии, Польши, Дании, Греции, Швеции, Норвегии, Испании и Италии.

В Елисейском дворце подчеркнули, что парад должен стать стратегическим сигналом, демонстрирующим готовность Франции и ее союзников действовать совместно и оперативно в ответ на современные вызовы безопасности.

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