Израиль поделился новыми разведывательными данными из США, свидетельствующими о новом плане Ирана убить президента США Дональда Трампа.

Об этом The Wall Street Journal сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Израиль передал США разведданные о плане покушения Ирана на Трампа

По данным издания, Израиль передал Вашингтону разведданные о новых намерениях Тегерана подготовить покушение на президента США.

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По информации WSJ, Иран уже несколько лет угрожает местью Трампу за уничтожение генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Его ликвидировали американским ударом в 2020 году во время первого президентства Трампа.

Общаясь с журналистами во время саммита НАТО в Анкаре, президент США подтвердил, что знает об угрозах в свой адрес.

– Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке. До сих пор мне, наверное, немного везло, но это, возможно, не продлится долго, – предположил Трамп.

В издании отмечают, что на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи толпа выкрикивала призывы к смерти Трампа, а также развернула плакат с прямой угрозой президенту США об убийстве.

В последнее время американские спецслужбы регулярно отчитываются об опасности для жизни Трампа. В частности, недавно США предъявили обвинение восьми лицам, подозреваемым в планировании покушения на Трампа во время турнира UFC вблизи Белого дома.

Так, в апреле во время торжественного ужина президента с прессой спецслужбы задержали вооруженного злоумышленника. Кроме того, в феврале 2026 года суд объявил пожизненный приговор мужчине, который в 2024 году совершил попытку покушения на Трампа на гольф-поле во Флориде.

Наиболее резонансным до сих пор считается покушение во время предвыборной кампании в Батлере. Тогда выпущенная пуля пролетела буквально в нескольких сантиметрах от головы Трампа, ранив ему ухо.

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