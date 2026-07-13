Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой столкнулся с обвинениями в расизме. Это произошло после публикации его газетной колонки, посвященной чемпионату мира по футболу, в которой он написал, что в составе сборной Франции “нет ни одного француза”.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Скандальное заявление о сборной Франции

Рахой, возглавлявший правительство Испании с 2011 по 2018 год, в статье для издания El Debate поделился своими соображениями относительно предстоящего полуфинального матча Испании с Францией.

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– Стоит помнить, что Франция дважды становилась чемпионом мира и была финалистом прошлого чемпионата мира. Они выиграли все матчи, которые сыграли на этом чемпионате мира, и сейчас занимают первое место в рейтинге ФИФА. У них также очень сильный состав. Однако у них нет ни одного французского игрока, – написал он.

Высказывания Рахоя уже сравнили с недавними расистскими заявлениями парагвайской сенаторши Селесты Амариллы в адрес Килиана Мбаппе в социальных сетях.

Также на высказывания испанского политика отреагировал действующий премьер Испании Педро Санчес.

– Есть те, кто до сих пор оценивает принадлежность по фамилии, месту рождения или цвету кожи… Испания принадлежит тем, кто ее любит и работает на ее благо. А не тем, кто порочит ее ксенофобскими заявлениями, – написал Санчес в посте в X.

Слова Рахоя вызвали бурную реакцию во Франции. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире французского телеканала BFMTV заявил, что это абсолютно неприемлемо.

– Это совершенно не то, чем является Франция. Франция – это страна разнообразия, где каждый может развиваться и найти свое место, – заявил политик.

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мучу считает такие высказывания “привычной схемой”. Она заявила, что подобные расистские заявления всплывают каждый раз, когда Франция побеждает.

Мучу призвала Французскую футбольную федерацию, которая уже подала жалобу в парижскую прокуратуру в связи с высказываниями Амариллы, “использовать все правовые средства”.

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