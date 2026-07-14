Франція – Іспанія: де і коли дивитися матч 1/2 фіналу ЧС-2026
Матч 1/2 фіналу ЧС-2026 з футболу Франція – Іспанія відбудеться 14 липня на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, США.
Початок матчу – 22:00 за київським часом.
Матч Франція – Іспанія, де дивитися та хто покаже матч Ле Бле та Фурії Рохи на ЧС-2026, розповідають Факти ICTV.
Франція – Іспанія: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Франція – Іспанія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo.
Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.
Матч Франція – Іспанія прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала.
Перед грою о 21:00 стартує також передматчева аналітична студія.
На матчі Франція – Іспанія працюватиме бригада арбітрів, яку очолить 35 річний Іван Бартон із Сальвадору.
На попередній стадії Франція обіграла Марокко з рахунком 2:0, а Іспанія здолала команду Бельгії 2:1.
Франція – Іспанія: прогноз букмекерів
На думку букмекерів, фаворитом у матчі Франція – Іспанія є підопічні Дідьє Дешама
На перемогу французів приймають ставки з коефіцієнтом 2.44. Успіх іспанців оцінюють в 3.25. Нічийний результат матчу Франція – Іспанія в основний час – 3.19.
Це буде 39 очна зустріч команд в історії: 13 разів перемагали французи, 18 – іспанці, ще сім матчів завершилися нічиєю. Востаннє команди зустрічалися в 1/2 Ліги націй у 2025 році, коли Фурія Роха здолала суперників з рахунком 5:4.