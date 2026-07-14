Матч 1/2 фіналу ЧС-2026 з футболу Франція – Іспанія відбудеться 14 липня на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, США.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Франція – Іспанія, де дивитися та хто покаже матч Ле Бле та Фурії Рохи на ЧС-2026, розповідають Факти ICTV.

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Франція – Іспанія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Франція – Іспанія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Франція – Іспанія прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала.

Перед грою о 21:00 стартує також передматчева аналітична студія.

На матчі Франція – Іспанія працюватиме бригада арбітрів, яку очолить 35 річний Іван Бартон із Сальвадору.

На попередній стадії Франція обіграла Марокко з рахунком 2:0, а Іспанія здолала команду Бельгії 2:1.

Франція – Іспанія: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Франція – Іспанія є підопічні Дідьє Дешама

На перемогу французів приймають ставки з коефіцієнтом 2.44. Успіх іспанців оцінюють в 3.25. Нічийний результат матчу Франція – Іспанія в основний час – 3.19.

Це буде 39 очна зустріч команд в історії: 13 разів перемагали французи, 18 – іспанці, ще сім матчів завершилися нічиєю. Востаннє команди зустрічалися в 1/2 Ліги націй у 2025 році, коли Фурія Роха здолала суперників з рахунком 5:4.

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