Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, станет уже 23-м по счету.

Традиционно ЧМ является крупнейшей ареной самого популярного вида спорта в мире. Здесь малоизвестные футболисты могут стать звездами, а звезды — легендами футбола.

В первом ЧМ 1930 года участвовали 13 стран: Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Чили, Франция, Мексика, Парагвай, Перу, Румыния, США, Уругвай и Югославия. Все матчи прошли в столице Уругвая – Монтевидео.

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Факты ICTV рассказывают о результатах всех финалов чемпионата мира по футболу и интересных фактах о них.

Результаты финалов ЧМ по футболу

1930. Уругвай (место проведения). Уругвай – Аргентина – 4:2;

– Аргентина – 4:2; 1934. Италия. Италия – Чехословакия – 2:1;

– Чехословакия – 2:1; 1938. Франция. Италия – Венгрия – 4:2;

– Венгрия – 4:2; 1942. Не проводился из-за Второй мировой войны;

1946. Не проводился из-за Второй мировой войны;

1950. Бразилия. Уругвай – Бразилия – 2:1;

– Бразилия – 2:1; 1954. Швейцария. ФРГ – Венгрия – 3:2;

– Венгрия – 3:2; 1958. Швеция. Бразилия – Швеция – 5:2;

– Швеция – 5:2; 1962. Чили. Бразилия – Чехословакия – 3:1;

– Чехословакия – 3:1; 1966. Англия. Англия – ФРГ – 4:2;

– ФРГ – 4:2; 1970. Мексика. Бразилия – Италия – 4:1;

– Италия – 4:1; 1974. ФРГ. ФРГ – Нидерланды – 2:1;

– Нидерланды – 2:1; 1978. Аргентина. Аргентина – Нидерланды – 3:1;

– Нидерланды – 3:1; 1982. Испания. Италия – ФРГ – 3:1;

– ФРГ – 3:1; 1986. Мексика. Аргентина – ФРГ – 3:2;

– ФРГ – 3:2; 1990. Италия. ФРГ – Аргентина – 1:0;

– Аргентина – 1:0; 1994. США. Бразилия – Италия – 0:0 (пенальти 3:2);

– Италия – 0:0 (пенальти 3:2); 1998. Франция. Франция – Бразилия – 3:0;

– Бразилия – 3:0; 2002. Корея и Япония. Бразилия – Германия – 2:0;

– Германия – 2:0; 2006. Германия. Италия – Франция – 1:1 (по пенальти 5:3);

– Франция – 1:1 (по пенальти 5:3); 2010. Южная Африка. Испания — Нидерланды — 1:0;

— Нидерланды — 1:0; 2014. Бразилия. Германия — Аргентина — 1:0;

— Аргентина — 1:0; 2018. Россия. Франция — Хорватия — 4:2;

— Хорватия — 4:2; 2022. Катар. Аргентина – Франция – 3:3 (пенальти 4:2).

Интересные факты о чемпионатах мира

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, и в нем примут участие 48 команд, что является расширением предыдущего формата с 32 командами.

Уже почти столетие проводятся чемпионаты мира по футболу. Первым триумфатором стал Уругвай, выигравший домашний Мундиаль.

А вот первой командой, выигравшей чемпионаты мира подряд, стала Италия. Скуадра Адзурра выиграла подряд ЧМ 1934 и 1938 годов. Тогдашний тренер сборной Италии Витторио Поццо остается единственным человеком, приведшим команду к двум титулам чемпиона мира.

Самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира остается Бразилия, которая побеждала пять раз (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годы).

Также Бразилия – единственная команда, которая квалифицировалась и участвовала во всех 23 турнирах (включая 2026 год).

В целом, анализируя результаты футбольных чемпионатов мира за предыдущие годы, можно проследить стабильное доминирование нескольких футбольных гигантов и смену эпох в мировом футболе.

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