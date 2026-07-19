Мадонна, BTS, Джастін Бібер та Шакіра виступили гедлайнерами першого в історії шоу під час перерви фінального матчу чемпіонату світу з футболу.

У перерві матчу Іспанія – Аргентина вони виконали 11-хвилинний мікс своїх пісень.

Шоу в перерві фіналу ЧС-2026

У музичному шоу в перерві матчу Іспанія – Аргентина також взяли участь нігерійський співак Burna Boy, диригент Нью-Йоркського філармонічного оркестру Густаво Дудамель та Маппет-шоу.

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Мадонна відкрила шоу, промчавши тунелями стадіону Мет-Лайф Стедіум на дюн-баггі, за кермом якого сиділи зірки бразильського футболу Роналдо та Роналдінью. Проте, цей епізод музичного шоу був записаний заздалегідь.

У перерві Мадонна виконала нову версію свого хіта 2000 року Music, після чого передала естафету диригенту Густаво Дудамелю.

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Він диригував музикантами Нью-Йоркського філармонічного оркестру та Венесуельського симфонічного оркестру імені Сімона Болівара під час виконання пісні Seven Nation Army за участю іранського скрипаля Біджана Мортазаві та рок-гурту Electric Mayhem з Маппетів.

Корейський гурт BTS виконав свій хіт Dynamite. Їхній виступ розпочався з відеоролика з норвезьким веслувальним скандуванням.

BTS performs “Dynamite” at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show (via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

Потім на полі з’явилися Джейсон Судейкіс і Брендан Хант у ролях Теда Лассо та тренера Бірда із популярного серіалу Тед Лассо. Після цього на стадіоні з’явився Джастін Бібер, виконавши свою пісню Everything Hallelujah.

Justin Bieber performs a special version of “EVERYTHING HALLELUJAH” at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show (via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX — Variety (@Variety) July 19, 2026

Канадець передав естафету Шакірі та Burna Boy, які розігріли публіку, виконавши офіційну пісню ЧС-2026 – Dai Dai разом з угандійським гуртом Ghetto Kids.

Burna Boy & Shakira performing “Dai Dai” at the FIFA World Cup Final Half Time show! pic.twitter.com/GBESTx6ySV — THE DEBUT HUB (@thedebuthub) July 19, 2026

Фінальним акордом музичного шоу став виступ школярів зі школи PS22 зі Стейтен-Айленда із гуртом Coldplay.

— Coldplay, Dünya Kupası finalinde sahne aldı. pic.twitter.com/Q3nURo9Bd9 — postmodern (@istbassavcisi) July 19, 2026

Музичне шоу в перерві готував Кріс Мартін із гурту Coldplay, а продюсувала її організація Global Citizen, яка поставила собі за мету зібрати $100 млн для Фонду освіти FIFA: $1 з кожного квитка, проданого протягом чемпіонату світу, перераховується до цього фонду.

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