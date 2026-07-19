Мадонна, BTS, Джастін Бібер та Шакіра виступили гедлайнерами першого в історії шоу під час перерви фінального матчу чемпіонату світу з футболу.

У перерві матчу Іспанія – Аргентина вони виконали 11-хвилинний мікс своїх пісень.

Шоу в перерві фіналу ЧС-2026

У музичному шоу в перерві матчу Іспанія – Аргентина також взяли участь нігерійський співак Burna Boy, диригент Нью-Йоркського філармонічного оркестру Густаво Дудамель та Маппет-шоу.

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Мадонна відкрила шоу, промчавши тунелями стадіону Мет-Лайф Стедіум на дюн-баггі, за кермом якого сиділи зірки бразильського футболу Роналдо та Роналдінью. Проте, цей епізод музичного шоу був записаний заздалегідь.

У перерві Мадонна виконала нову версію свого хіта 2000 року Music, після чого передала естафету диригенту Густаво Дудамелю.

 

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Він диригував музикантами Нью-Йоркського філармонічного оркестру та Венесуельського симфонічного оркестру імені Сімона Болівара під час виконання пісні Seven Nation Army за участю іранського скрипаля Біджана Мортазаві та рок-гурту Electric Mayhem з Маппетів.

Корейський гурт BTS виконав свій хіт Dynamite. Їхній виступ розпочався з відеоролика з норвезьким веслувальним скандуванням.

Потім на полі з’явилися Джейсон Судейкіс і Брендан Хант у ролях Теда Лассо та тренера Бірда із популярного серіалу Тед Лассо. Після цього на стадіоні з’явився Джастін Бібер, виконавши свою пісню Everything Hallelujah.

Канадець передав естафету Шакірі та Burna Boy, які розігріли публіку, виконавши офіційну пісню ЧС-2026 – Dai Dai разом з угандійським гуртом Ghetto Kids.

Фінальним акордом музичного шоу став виступ школярів зі школи PS22 зі Стейтен-Айленда із гуртом Coldplay.

Музичне шоу в перерві готував Кріс Мартін із гурту Coldplay, а продюсувала її організація Global Citizen, яка поставила собі за мету зібрати $100 млн для Фонду освіти FIFA: $1 з кожного квитка, проданого протягом чемпіонату світу, перераховується до цього фонду.

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