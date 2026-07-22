Новый главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Дмитрий Михайленко обозначил основные приоритеты после назначения. По его словам, команде предстоит побороться за выход в плей-офф, а также подготовить игроков, которые уже в ближайшие годы могут стать кандидатами в национальную сборную Украины.

Об этом Михайленко рассказал в эксклюзивном интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Назначение Дмитрия Михайленко: что известно

По словам нового главного тренера, работа с молодежной сборной является для него большой честью и ответственностью.

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– Это очень много значит для меня. Я счастлив получить такую возможность. Но это также означает ещё больше работы, ведь речь идёт о футболистах, которые уже через год-два могут попасть в национальную сборную. Здесь нужно еще больше внимания уделять деталям, селекции и развитию игроков, – сказал Михайленко.

Он сообщил, что главной краткосрочной целью команды станет успешное выступление в ближайших матчах.

– Мы уже обсудили это с руководством. Наша задача – качественно подготовиться к двум следующим играм и сделать всё возможное, чтобы выйти в плей-офф, – подчеркнул наставник.

Михайленко положительно оценил кадровый потенциал молодежной сборной, отметив, что хорошо знает многих футболистов благодаря работе с юношескими командами Украины.

По его словам, у команды достаточно сильный состав для выполнения поставленных задач, если все игроки будут здоровы и находятся в хорошей игровой форме.

Отдельно новый главный тренер поблагодарил болельщиков за поддержку украинских юношеских сборных.

– За последние два года мы значительно прогрессировали. Будем работать ещё усерднее, чтобы добиваться новых успехов и развивать украинский футбол, – отметил он.

Кто такой Дмитрий Михайленко

51-летний Дмитрий Михайленко – воспитанник кропивницкой Звезды. Во время игровой карьеры выступал за Днепр, Динамо, клубы чемпионата Кипра и национальную сборную Украины. Он является семикратным чемпионом Украины, четырехкратным обладателем Кубка Украины и обладателем Кубка Кипра.

Тренерскую карьеру Михайленко начал в системе Днепра, впоследствии возглавлял Днепр, СК Днепр-1, кипрские Пафос и Акритас Хлоракас.

С февраля 2024 года он работал с юношескими сборными Украины U-18 и U-19. Под его руководством команда дошла до полуфинала Евро-2024, выступила на чемпионате мира U-20 2025 года и завоевала путевку на Евро-2026 и следующий чемпионат мира U-20.

Благодаря успешной работе с юношескими командами Украинская ассоциация футбола назначила Михайленко главным тренером молодежной сборной Украины U-21, которая продолжает борьбу за выход в плей-офф отборочного турнира.

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