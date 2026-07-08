Юніорська збірна України з футболу U-19 поступилася одноліткам із Німеччини у півфіналі Євро-2026, що триває в Уельсі.

Матч Україна – Німеччина відбувся на стадіоні Рейскорс Граунд у валійському Рексемі та завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 1:2.

Україна не змогла вийти у фінал Євро-2026 U-19

Підопічні Дмитра Михайленка першими відкрили рахунок на 43-й хвилині після того, як Віталій Глют замкнув передачу Нікіти Калюжного та пробив у сітку воріт суперників.

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Проте у компенсований арбітром час німцям вдалося зрівняти завдяки голу Отто Штанге.

У другому таймі командам довго не вдавалося пробити оборону одна одної. Але так само у компенсований час Німеччині вдалося вирвати перемогу у зустрічі завдяки голу Френсіса Оньєки.

Євро-2026 U-19. 1/2 фіналу. Україна — Німеччина 1:2

Голи: Глют, 43 — Штанге, 45+0, Оньєка, 90+1

Україна U-19 вп’яте зіграла у півфіналі юніорського Євро, але вчетверте не змогла вийти до фіналу.

Найкращим результатом українців на чемпіонаті Європи у цій віковій категорії залишається перемога у 2009 році.

Нагадаємо, синьо-жовті достроково вийшли у півфінал юніорського Євро та відібралися на молодіжний ЧС-2027 з футболу.

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