Новий головний тренер молодіжної збірної України U-21 Дмитро Михайленко окреслив головні пріоритети після призначення. За його словами, команда має поборотися за вихід до плейоф, а також підготувати гравців, які вже найближчими роками можуть стати кандидатами до національної збірної України.

Про це Михайленко розповів в ексклюзивному інтерв’ю пресслужбі Української асоціації футболу.

Призначення Дмитра Михайленка: що відомо

За словами нового головного тренера, робота з молодіжною збірною є для нього великою честю та відповідальністю.

Зараз дивляться

– Це дуже багато для мене означає. Я щасливий отримати таку можливість. Але це також означає ще більше роботи, адже йдеться про футболістів, які вже за рік-два можуть потрапити до національної збірної. Тут потрібно ще більше уваги приділяти деталям, селекції та розвитку гравців, – сказав Михайленко.

Він повідомив, що головною короткостроковою метою команди стане успішний виступ у найближчих матчах.

– Ми вже обговорили це з керівництвом. Наше завдання – якісно підготуватися до двох наступних ігор і зробити все можливе, щоб вийти до плейоф, – наголосив наставник.

Михайленко позитивно оцінив кадровий потенціал молодіжної збірної, зазначивши, що добре знає багатьох футболістів завдяки роботі з юнацькими командами України.

За його словами, команда має достатньо сильний склад для виконання поставлених завдань, якщо всі гравці будуть здоровими та перебуватимуть у хорошій ігровій формі.

Окремо новий головний тренер подякував уболівальникам за підтримку українських юнацьких збірних.

– Ми суттєво прогресували за останні два роки. Будемо працювати ще більше, щоб досягати нових успіхів і розвивати український футбол, – зазначив він.

Хто такий Дмитро Михайленко

51-річний Дмитро Михайленко є вихованцем кропивницької Зірки. Під час ігрової кар’єри виступав за Дніпро, Динамо, клуби чемпіонату Кіпру та національну збірну України. Він є семиразовим чемпіоном України, чотириразовим володарем Кубка України та володарем Кубка Кіпру.

Тренерську кар’єру Михайленко розпочав у системі Дніпра, згодом очолював Дніпро, СК Дніпро-1, кіпрські Пафос та Акрітас Хлоракас.

Із лютого 2024 року він працював із юнацькими збірними України U-18 та U-19. Під його керівництвом команда дійшла до півфіналу Євро-2024, виступила на чемпіонаті світу U-20 2025 року та здобула путівку на Євро-2026 і наступний чемпіонат світу U-20.

Завдяки успішній роботі з юнацькими командами Українська асоціація футболу призначила Михайленка головним тренером молодіжної збірної України U-21, яка продовжує боротьбу за вихід до плейоф відбіркового турніру.

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