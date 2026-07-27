Итальянская федерация футбола (FIGC) приостановила подписание контракта с Андреа Пирло. Ранее организация достигла договоренности о сотрудничестве до 2030 года.

Впоследствии стало известно, что FIGC решила дополнительно проверить связи бывшего футболиста Милана и Ювентуса с российской букмекерской компанией на фоне его недавнего визита в Москву.

Пирло может не возглавить сборную Италии

С октября 2025 года Пирло стал послом российского букмекера. Он также посещал Москву в компании бывшего партнера по сборной Марко Матерацци, который также является ее амбассадором.

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По информации итальянских СМИ, президент FIGC Джанкарло Абете поручил дополнительно изучить характер сотрудничества Пирло с компанией и его возможные связи с российским бизнесом.

Владельцем клуба United FC, который тренирует Пирло, является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Он также имеет отношение к букмекерской деятельности.

В политических кругах Италии также высказались против назначения Пирло. Чиновники отмечают, что человек не может игнорировать национальные интересы, если хочет занимать должность такого уровня.

– Неважно, является ли Пирло пророссийским или нет. Важно его решение: свободно и неоднократно нормализовать режим Путина, участвуя в инициативах, которые эксплуатирует пропаганда Кремля, пока Украину бомбят. Это не просто футбол, это элемент стратегии, с помощью которой Москва хочет показать, что всё может продолжаться так, будто ничего не произошло, — отметила вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно.

Она подчеркнула, что национальная сборная представляет Италию на международной арене. А Италия поддерживает Украину, Евросоюз и международное право. Пичерно добавила, что выбор Пирло станет серьезной ошибкой.

Кроме того, итальянская организация по защите прав потребителей (Codacons) намерена обратиться в суд, чтобы не допустить назначения Пирло на должность главного тренера сборной Италии.

В Codacons считают, что это нарушает статью 9 так называемого Декрета о достоинстве, который запрещает любую рекламу, спонсорство или продвижение азартных игр с денежными выигрышами.

– Завтра мы обратимся в Управление по вопросам коммуникаций с требованием начать расследование в отношении Андреа Пирло. Если FIGC назначит его главным тренером сборной, мы немедленно подадим иск в Административный суд Лацио, чтобы заблокировать это решение, – заявили в Codacons.

Если регулятор признает жалобу обоснованной, Пирло может получить штраф в размере 20% от стоимости своего спонсорского контракта.

Представители Пирло заявляют, что сотрудничество специалиста с российским букмекером якобы напрямую связано с его работой в United FC.

Поэтому в случае расторжения контракта с клубом он также сможет в одностороннем порядке без штрафных санкций прекратить и сотрудничество с букмекерской компанией.

Потенциальное назначение Пирло поддерживают Паоло Мальдини и Леонардо, которые считают его идеальным кандидатом для перестройки сборной Италии и создания долгосрочного проекта.

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