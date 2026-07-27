Італійська федерація футболу (FIGC) призупинила підписання контракту з Андреа Пірло. Раніше організація досягла згоди щодо співпраці до 2030 року.

Згодом стало відомо, що в FIGC вирішила додатково перевірити ексфутболіста Мілана та Ювентуса його зв’язки з російською букмекерською компанією на тлі його нещодавнього візиту до Москви.

Пірло може не очолити збірну Італії

Із жовтня 2025 року Пірло став амбасадором російського букмекера. Він також відвідував Москву в компанії з експартнером по збірній Марко Матерацці, який також є її амбасадором.

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За інформацією італійських ЗМІ, президент FIGC Джанкарло Абете доручив додатково вивчити характер співпраці Пірло з компанією та його можливі зв’язки з російським бізнесом.

Власником клубу United FC, який тренує Пірло, є російський бізнесмен Сергій Ломакін. Він має стосунок також до букмекерської діяльності.

В політикумі Італії також висловилися проти призначення Пірло. Посадовці зазначають, що людина не може ігнорувати національні інтереси, якщо хоче бути на посаді подібного рівня.

– Не важливо, є Пірло проросійським, чи ні. Важливе його рішення: вільно й неодноразово нормалізувати режим Путіна, беручи участь в ініціативах, які експлуатує пропаганда Кремля, поки Україну бомбардують. Це не просто футбол, це елемент стратегії, за допомогою якої Москва хоче показати, що все може тривати так, ніби нічого не сталося, — зазначила віцепрезидент Європейського парламенту Піна Пічерно.

Вона наголосила, що національна збірна представляє Італію у світі. А Італія стоїть на боці України, Євросоюзу та міжнародного права. Пічерно додала, що вибір Пірло буде серйозною помилкою.

Крім того, італійська організація із захисту прав споживачів (Codacons) має намір звернутися до суду, аби не допустити призначення Пірло на посаду головного тренера збірної Італії.

У Codacons вважають, що це порушує статтю 9 так званого Декрету про гідність, який забороняє будь-яку рекламу, спонсорство чи просування азартних ігор із грошовими виграшами.

– Завтра ми звернемося до Управління з питань комунікацій із вимогою розпочати розслідування щодо Андреа Пірло. Якщо FIGC призначить його головним тренером збірної, ми негайно подамо позов до Адміністративного суду Лаціо, щоб заблокувати це рішення, – заявили в Codacons.

Якщо регулятор визнає скаргу обґрунтованою, Пірло може отримати штраф розміром у 20% вартості свого спонсорського контракту.

Представники Пірло кажуть, що співпраця фахівця з російським букмекером нібито безпосередньо пов’язана з його роботою в United FC.

Тому в разі розірвання контракту з клубом він також зможе в односторонньому порядку без штрафних санкцій припинити й співпрацю з букмекерською компанією.

Потенційне призначення Пірло підтримують Паоло Мальдіні та Леонардо, які вважають його ідеальним кандидатом для перебудови збірної Італії та створення довгострокового проєкту.

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