Я вас уважал: Стаховский разнес экс-игрока Милана, который работает на россиян
Бывший теннисист, а ныне боец ЦСО СБУ Альфа Сергей Стаховский отреагировал на решение легенды итальянского футбола Андреа Пирло подписать контракт с букмекерской конторой из РФ.
На своей странице в Instagram Стаховский сказал, что раньше уважал футболиста.
Пирло соблазнился деньгами из РФ: реакция Стаховского
На этой неделе стало известно, что 46-летний итальянец подписал контракт с одной из букмекерских компаний из России.
Финансовые соглашения сторон не разглашаются, но пишут, что Пирло будет участвовать в публичных мероприятиях букмекерской компании в Москве и других российских городах.
Стаховский обратился к Пирло в Instagram, тегнув страницу футболиста. Сергей задал ему риторический вопрос:
– Брать кровавые деньги – это никогда не бывает легким выбором, не так ли, мистер Андреа Пирло? Или все сводится только к сумме? Когда цифра становится “правильной” – сразу перестаешь видеть все минусы… все страдания, которые эта страна причинила Украине. Позор, – написал Стаховский.
Он также отметил, что раньше уважал Андреа Пирло, теперь – нет.
Андреа Пирло является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе Милана и чемпионом мира со сборной Италии.
Как тренер он возглавлял Ювентус и Сампдорию, турецкий Карагюмрюк. В июле 2025 года Пирло подписал контракт с клубом чемпионата ОАЭ – ФК Юнайтед.