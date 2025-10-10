Бывший теннисист, а ныне боец ЦСО СБУ Альфа Сергей Стаховский отреагировал на решение легенды итальянского футбола Андреа Пирло подписать контракт с букмекерской конторой из РФ.

На своей странице в Instagram Стаховский сказал, что раньше уважал футболиста.

Пирло соблазнился деньгами из РФ: реакция Стаховского

На этой неделе стало известно, что 46-летний итальянец подписал контракт с одной из букмекерских компаний из России.

Сейчас смотрят

Финансовые соглашения сторон не разглашаются, но пишут, что Пирло будет участвовать в публичных мероприятиях букмекерской компании в Москве и других российских городах.

Стаховский обратился к Пирло в Instagram, тегнув страницу футболиста. Сергей задал ему риторический вопрос:

– Брать кровавые деньги – это никогда не бывает легким выбором, не так ли, мистер Андреа Пирло? Или все сводится только к сумме? Когда цифра становится “правильной” – сразу перестаешь видеть все минусы… все страдания, которые эта страна причинила Украине. Позор, – написал Стаховский.

Он также отметил, что раньше уважал Андреа Пирло, теперь – нет.

Андреа Пирло является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе Милана и чемпионом мира со сборной Италии.

Как тренер он возглавлял Ювентус и Сампдорию, турецкий Карагюмрюк. В июле 2025 года Пирло подписал контракт с клубом чемпионата ОАЭ – ФК Юнайтед.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.