Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжил критиковать Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с ее решением о создании отдельной организации с участием частных инвесторов, которая будет контролировать коммерческие права на ЧМ.

На этот раз УЕФА раскритиковал установленный для ассоциаций крайний срок для поддержки этой идеи.

Заявление УЕФА в отношении ФИФА

– Сегодня мы узнали о сроке, установленном ФИФА для футбольных ассоциаций, в течение которого они должны поддержать ее предложения, иначе предложение о единовременной выплате будет отозвано. Это говорит обо всем, что вам нужно знать об этом плане, – заявила УЕФА.

Там добавили, что, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в футболе, УЕФА осознает, что существует значительное и все усиливающееся сопротивление схеме ФИФА.

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– ФИФА не может и дальше использовать наш спорт для обогащения себя и своих друзей. Мы можем развивать футбол правильно. Пришло время поставить на первое место ассоциации, клубы, лиги, игроков и болельщиков, – говорится в сообщении.

Кто еще не согласен с ФИФА

Второе заявление УЕФА с осуждением последовало за не менее резкой реакцией КОНКАКАФ. Это особенно показательно, учитывая то, что эта конфедерация только что провела самый прибыльный ЧМ и охватывает регион, откуда поступают предлагаемые новые инвестиции от нью-йоркской компании Thrive Eternal.

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сыграл ключевую роль в успехе совместной заявки США, Мексики и Канады на проведение турнира. Впрочем, как и семь других вице-президентов и членов Совета ФИФА, он не знал об этих планах.

– КОНКАКАФ узнала об этом только из материалов в СМИ и из последующего пресс-релиза. Мы глубоко обеспокоены несоблюдением надлежащих процедур, — заявили в конфедерации.

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) обнародовала аналогичное заявление с осуждением, которое, по информации The Guardian, поддерживает Федерация футбола Саудовской Аравии — близкий союзник Инфантино и хозяин ЧМ-2034.

– С АФК не консультировались по поводу этого предложения, и мы разочарованы тем, что вопрос такой важности попал в публичное поле до того, как семья АФК получила возможность рассмотреть и обсудить его через соответствующие и официально установленные каналы управления, – говорится в заявлении.

В АФК добавили, что осознают важность поиска инновационных подходов, способных укрепить будущее мирового футбола, однако инициативы такого масштаба должны опираться на принципы надлежащего управления, прозрачности и диалога.

Футбольная ассоциация Англии, являющаяся одной из самых влиятельных национальных ассоциаций в мире, заявила, что ничего не знала о предложении и не имеет никаких конкретных деталей, в частности, в чем именно заключается эта инициатива и каковы ее условия.

Объединение европейских футбольных клубов (EFC) – независимая организация, представляющая клубные команды Европы, – выразило серьезную обеспокоенность по поводу этих предложений.

Чего хочет ФИФА

ФИФА предлагает создать новую структуру под названием FIFA Forward Enterprise (FFE). Она возьмет на себя контроль над коммерческой составляющей (права на трансляции, спонсорство, продажа билетов) и операционной деятельностью (планирование, организация и проведение турниров), которыми сейчас организация занимается напрямую, в частности относительно ЧМ и Клубного чемпионата мира.

В ФИФА утверждают, что будут владеть этой дочерней компанией и иметь над ней «единоличный контроль» (первоначальную рыночную стоимость компании оценивают в $20 млрд).

Также за руководящим органом останется “исключительное право” принимать решения относительно спортивной части – турниров, управления, календаря матчей и регламента. Все чистые прибыли FFE обещают реинвестировать в развитие мирового футбола.

Среди прочего, инициатива предусматривает привлечение частных инвестиций в футбол. В ФИФА рассчитывают привлечь $4,2 млрд за счет партнерства с отдельными “долгосрочными инвесторами, которые приобретут миноритарные, неконтрольные доли в FFE”.

Привлеченные средства позволят ФИФА выделить до $40 млн каждой из 211 своих национальных ассоциаций-членов: $20 млн на следующий бюджетный цикл 2027–2030 годов (вместо заложенных сейчас $8 млн) и еще $20 млн немедленно и по желанию из тех самых $4,2 млрд частных инвестиций.

По данным Associated Press, Инфантино установил дедлайн до 19 сентября, чтобы ассоциации приняли решение по этой выплате.

В то же время предложение по FFE вызвало волну критики из-за привлечения частных инвесторов – в частности, главной потенциальной инвестиционной группы Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер, брат Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа.

Подобные структуры в спорте уже существуют. Например, компания Liberty Media владеет коммерческими и операционными правами Формулы-1, в то время как Международная автомобильная федерация (FIA) отвечает исключительно за спортивную составляющую.

Впрочем, всю эту инициативу пока стоит воспринимать именно как предложение. Как заявили в самой ФИФА, ее еще должны утвердить большинство ассоциаций-членов организации, а также Совет ФИФА.

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