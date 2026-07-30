Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продовжив критику у бік Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо її рішення зі створення окремої організації з приватними інвесторами, яка контролюватиме комерційні права на ЧС.

Цього разу УЄФА розкритикував встановлений дедлайн для асоціацій щодо підтримки цієї ідеї.

Заява УЄФА щодо ФІФА

– Сьогодні ми дізналися про термін, встановлений ФІФА для футбольних асоціацій, протягом якого вони мають підтримати її пропозиції, інакше пропозиція щодо одноразової виплати буде відкликана. Це говорить про все, що вам потрібно знати про цей план, – заявив УЄФА.

Там додали, що провівши обговорення з багатьма зацікавленими сторонами у футболі, УЄФА усвідомлює, що існує значний і дедалі більший опір щодо схеми ФІФА.

Зараз дивляться

– ФІФА не може й надалі використовувати наш спорт для збагачення себе та своїх друзів. Ми можемо розвивати футбол правильно. Настав час поставити на перше місце асоціації, клуби, ліги, гравців та вболівальників, – йдеться у повідомленні.

Хто ще незгодний з ФІФА

Друга заява УЄФА із засудженням послідувала за не менш різкою реакцією КОНКАКАФ. Це особливо показово, зважаючи на те, що ця конфедерація щойно провела найприбутковіший ЧС та охоплює регіон, звідки надходять пропоновані нові інвестиції від нью-йоркської компанії Thrive Eternal.

Президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні відіграв ключову роль в успіху спільної заявки США, Мексики та Канади на проведення турніру. Втім, як і сім інших віцепрезидентів та членів Ради ФІФА, він не знав про ці плани.

– КОНКАКАФ дізналася про це лише з матеріалів у ЗМІ та з подальшого пресрелізу. Ми глибоко занепокоєні недотриманням належних процедур, — заявили в конфедерації.

Азіатська футбольна конфедерація (АФК) оприлюднила аналогічну заяву з засудженням, яку, за інформацією The Guardian, підтримує Федерація футболу Саудівської Аравії — близький союзник Інфантіно та господар ЧC-2034.

– З АФК не консультувалися щодо цієї пропозиції, і ми розчаровані тим, що питання такої ваги потрапило в публічне поле до того, як родина АФК отримала можливість розглянути та обговорити його через відповідні та офіційно встановлені канали управління, — йдеться в заяві.

В АФК додали, що усвідомлюють важливість пошуку інноваційних підходів, здатних зміцнити майбутнє світового футболу, проте ініціативи такого масштабу мають спиратися на принципи належного врядування, прозорості та діалогу.

Футбольна асоціація Англії, яка є однією з найвпливовіших національних асоціацій у світі, заявила, що нічого не знала про пропозицію та не має жодних конкретних деталей, зокрема, у чому саме полягає ця ініціатива та які умови.

Об’єднання європейських футбольних клубів (EFC) – незалежна організація, що представляє клубні команди Європи, – висловило серйозне занепокоєння щодо цих пропозицій.

Що хоче ФІФА

ФІФА пропонує створити нову структуру під назвою FIFA Forward Enterprise (FFE). Вона перебере на себе контроль над комерційною складовою (права на трансляції, спонсорство, продаж квитків) та операційною діяльністю (планування, організація та проведенням турнірів), якими зараз організація опікується напряму, зокрема щодо ЧС та Клубного чемпіонату світу.

У ФІФА стверджують, що володітимуть цією дочірньою компанією та матимуть над нею “одноосібний контроль” (початкову ринкову вартість компанії оцінюють у $20 млрд).

Також за керівним органом залишиться “виключне право” ухвалювати рішення щодо спортивної частини – турнірів, врядування, календаря матчів та регламенту. Усі чисті прибутки FFE обіцяють реінвестувати в розвиток світового футболу.

Серед іншого, ініціатива передбачає залучення приватних інвестицій у футбол. У ФІФА розраховують залучити $4,2 млрд за рахунок партнерства з окремими “довгостроковими інвесторами, які придбають міноритарні, неконтрольні частки в FFE”.

Залучені кошти дозволять ФІФА виділити до $40 млн кожній із 211 своїх національних асоціацій-членів: $20 млн на наступний бюджетний цикл 2027–2030 років (замість нині закладених $8 млн) та ще $20 млн негайно та за бажанням із тих самих $4,2 млрд приватних інвестицій.

За даними Associated Press, Інфантіно встановив дедлайн до 19 вересня, аби асоціації ухвалили рішення щодо цієї виплати.

Водночас, пропозиція щодо FFE викликала хвилю критики через залучення приватних інвесторів – зокрема, головної потенційної інвесторської групи Thrive Eternal. Її очолює Джошуа Кушнер, брат Джареда Кушнера, який є зятем президента США Дональда Трампа.

Подібні структури у спорті вже існують. Наприклад, компанія Liberty Media володіє комерційними та операційними правами Формули-1, тоді як Міжнародна автомобільна федерація (FIA) відповідає виключно за спортивну складову.

Втім, усю цю ініціативу поки варто сприймати саме як пропозицію. Як заявили у самій ФІФА, її ще мають затвердити більшість асоціацій-членів організації, а також Рада ФІФА.

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