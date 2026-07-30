Бразильский футболист Интернасьонала Виктор Габриэль получил необычное наказание за нанесение серьезной травмы другому игроку.

Об этом сообщает Sky News.

В Бразилии футболист получил необычное наказание

Защитник Виктор Габриэль был удален с поля за фол против Габриэля Пека во время матча на прошлой неделе между Крузейро и Интернасьоналом.

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Пек, который как раз дебютировал за Крузейро, получил перелом левой большеберцовой кости.

Спортивный суд Бразилии постановил, что Габриэль заслуживает более строгих санкций, и дисквалифицировал его на весь срок, необходимый Пеку для восстановления, но не более чем на шесть месяцев.

– Нарушитель может оставаться отстраненным до тех пор, пока пострадавшая сторона не сможет вернуться к тренировкам, но не дольше максимального срока в 180 дней, – говорится в решении.

Это решение обжалованию не подлежит. Габриэль заявил в суде, что это был “совершенно досадный случай”.

– Я попросил прощения и предложил свою помощь. Умолял простить меня, ведь у меня не было никакого злого умысла, и единственное, что я мог сделать в тот момент, – это молиться за него, – сказал он.

Попытка Интернационала оправдать своего футболиста в суде закончилась провалом.

Клуб предоставил видео, выдавая его за материалы VAR, но быстро отозвал доказательство. Оказалось, что юристы взяли обычный ролик из сети и не смогли подтвердить его подлинность.

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