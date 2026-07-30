Бразильский футболист Интернасьонала Виктор Габриэль получил необычное наказание за нанесение серьезной травмы другому игроку.

Об этом сообщает Sky News.

В Бразилии футболист получил необычное наказание

Защитник Виктор Габриэль был удален с поля за фол против Габриэля Пека во время матча на прошлой неделе между Крузейро и Интернасьоналом.

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Пек, который как раз дебютировал за Крузейро, получил перелом левой большеберцовой кости.

Спортивный суд Бразилии постановил, что Габриэль заслуживает более строгих санкций, и дисквалифицировал его на весь срок, необходимый Пеку для восстановления, но не более чем на шесть месяцев.

– Нарушитель может оставаться отстраненным до тех пор, пока пострадавшая сторона не сможет вернуться к тренировкам, но не дольше максимального срока в 180 дней, – говорится в решении.

Это решение обжалованию не подлежит. Габриэль заявил в суде, что это был “совершенно досадный случай”.

– Я попросил прощения и предложил свою помощь. Умолял простить меня, ведь у меня не было никакого злого умысла, и единственное, что я мог сделать в тот момент, – это молиться за него, – сказал он.

Inter player Victor Gabriel has been suspended after his foul on Gabriel Pec. How long is his suspension? He will only be allowed to return once Gabriel Pec has return from injury, with a maximum punishment of up to 6 months. Very interesting rule pic.twitter.com/KujjfqYhdy — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) July 28, 2026

Попытка Интернационала оправдать своего футболиста в суде закончилась провалом.

Клуб предоставил видео, выдавая его за материалы VAR, но быстро отозвал доказательство. Оказалось, что юристы взяли обычный ролик из сети и не смогли подтвердить его подлинность.

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