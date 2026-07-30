Бразильський футболіст Інтернасьйонала Віктор Ґабріель отримав незвичайне покарання за завдання серйозної травми іншому гравцеві.

Про це повідомляє Sky News.

У Бразилії футболіст отримав незвичний бан

Захисника Віктора Ґабріеля вилучили з поля за фол проти Ґабріеля Пека під час матчу минулого тижня між Крузейро та Інтернасьйоналом.

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Пек, який саме дебютував за Крузейро, отримав перелом лівої великогомілкової кістки.

Спортивний суд Бразилії вирішив, що Ґабріель заслуговує на суворіші санкції, і дискваліфікував його на увесь термін, необхідний Пеку для відновлення, але не більше ніж на шість місяців.

– Порушник може залишатися відстороненим доти, доки потерпіла сторона не зможе повернутися до тренувань, але не довше максимального терміну в 180 днів, – йдеться в рішенні.

Це рішення оскарженню не підлягає. Ґабріель заявив у суді, що це був “повністю прикрий випадок”.

– Я попросив вибачення й запропонував свою допомогу. Благав пробачити мене, адже у мене не було жодного злого наміру, і єдине, що я міг зробити в той момент, це молитися за нього, – сказав він.

Inter player Victor Gabriel has been suspended after his foul on Gabriel Pec. How long is his suspension? He will only be allowed to return once Gabriel Pec has return from injury, with a maximum punishment of up to 6 months. Very interesting rule pic.twitter.com/KujjfqYhdy — Brasil Football (@BrasilEdition) July 28, 2026

Спроба Інтернасьйонала виправдати свого футболіста в суді закінчилася фейлом.

Клуб надав відео, видаючи його за матеріали VAR, але швидко відкликав доказ. Виявилося, що юристи взяли звичайний ролик із мережі та не спромоглися підтвердити його оригінальність.

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