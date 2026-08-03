Некоторое число членов Совета ФИФА намерено созвать внеочередное общее собрание, чтобы пересмотреть решения, принятые под руководством Джанни Инфантино.

Об этом пишет издание The Guardian.

Совет ФИФА может созвать собрание

Как пишет газета, шаги по созыву внеочередного собрания были начаты ещё до появления неудачного плана Инфантино по продаже доли в чемпионате мира по футболу.

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Члены совета требуют проведения независимого расследования в связи с беспрецедентным решением об отмене дисквалификации футболиста сборной США Фоларина Балогуна во время чемпионата мира после звонков от американского президента Дональда Трампа.

Совет ФИФА является главным решающим органом организации. В его состав входят 28 представителей шести конфедераций, восемь вице-президентов и Инфантино.

Согласно правилам ФИФА, для созыва внеочередного общего собрания достаточно предложения от 50 % или 19 из 37 членов совета.

Как стало известно The Guardian, число недовольных членов Совета достигло двузначной цифры еще до предложения Инфантино о продаже прав частным инвесторам, а именно инвестиционной компании Thrive Capital, основанной Джошуа Кушнером — младшим братом зятя Трампа Джареда Кушнера.

Недовольные члены совета планировали призвать Инфантино уйти в отставку, если он откажется санкционировать независимое расследование дела Балогуна.

Вероятно, часть членов совета ФИФА воодушевилась резким изменением позиции Инфантино в отношении скандала с распродажей прав на чемпионат мира. В субботу УЕФА и КОНКАКАФ опубликовали заявления, в которых осудили Инфантино и призвали к тщательному пересмотру системы управления ФИФА.

Африканская футбольная конфедерация и южноамериканская КОНМЕБОЛ по-прежнему полностью поддерживают Инфантино. Из 37 членов совета 14 представляют Европу и Северную Америку, поэтому для того, чтобы оказать реальное давление на Инфантино, необходима поддержка со стороны Азии.

Ранее УЕФА и 55 входящих в неё национальных ассоциаций единодушно выступили против планов ФИФА привлечь частных инвесторов и передать им долю в собственности турниров. УЕФА пригрозила бойкотом турниров под эгидой ФИФА.

Сначала сообщалось, что ФИФА будет идти до конца, но Инфантино отступил и изменил свою позицию.

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