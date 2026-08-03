Деяка кількість членів Ради ФІФА має намір скликати позачергові загальні збори, щоб переглянути рішення під керівництвом Джанні Інфантіно.

Про це пише видання The Guardian.

Рада ФІФА може скликати збори

Як пише газета, кроки щодо скликання позачергових зборів були розпочаті ще до появи невдалого плану Інфантіно щодо продажу частки чемпіонату світу з футболу.

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Члени ради вимагають проведення незалежного розслідування щодо безпрецедентного рішення про скасування дискваліфікації футболіста збірної США Фоларіна Балогуна під час чемпіонату світу після дзвінків від американського президента Дональда Трампа.

Рада ФІФА є головним органом, що ухвалює рішення в організації. До її складу входять 28 представників шести конфедерацій, вісім віцепрезидентів та Інфантіно.

Згідно з правилами ФІФА, для скликання позачергових загальних зборів достатньо пропозиції від 50 % або 19 із 37 членів ради.

Як стало відомо The Guardian, кількість незадоволених членів Ради досягла двозначної цифри ще до пропозиції Інфантіно про продаж прав приватним інвесторам, а саме інвестиційній компанії Thrive Capital, заснованій Джошуа Кушнером — молодшим братом зятя Трампа Джареда Кушнера.

Незадоволені члени ради планували закликати Інфантіно піти у відставку, якщо він відмовиться санкціонувати незалежний розгляд справи Балогуна.

Ймовірно, частину ради ФІФА підбадьорила різка зміна позиції Інфантіно щодо скандалу з розпродажем прав на чемпіонат світу. У суботу УЄФА та КОНКАКАФ опублікували заяви, в яких засудили Інфантіно та закликали до ретельного перегляду системи управління ФІФА.

Африканська футбольна конфедерація та південноамериканська КОНМЕБОЛ як і раніше повністю підтримують Інфантіно. З 37 членів ради 14 представляють Європу та Північну Америку, тому для того, щоб чинити реальний тиск на Інфантіно, необхідна підтримка з боку Азії.

Раніше УЄФА та її 55 національних асоціацій одностайно виступили проти планів ФІФА залучити приватних інвесторів та передати їм частку у власності турнірів. УЄФА пригрозив бойкотом турнірів під егідою ФІФА.

Спершу повідомлялося, що ФІФА йтиме до останнього, але Інфантіно відступив та змінив позицію.

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