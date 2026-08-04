Форвард збірної України Роман Яремчук опинився поза заявкою свого клубу Олімпіакоса на перші відбіркові матчі Ліги чемпіонів.

Тренер чемпіонів Греції Хосе Луїс Менділібар назвав причину, чому українець не увійшов до заявки. Його слова передає Sport 24.

Яремчук поза заявкою Олімпіакоса на матчі ЛЧ

У кваліфікації Олімпіакосу випало зіграти з нідерландським Неймегеном. До заявки клубу потрапили п’ять інших форвардів.

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– У нас забагато іноземців, а місць лише 17. Є список, який я склав сам, і я вибрав тих, кого вважав найкращими для того, щоб ми пройшли цей раунд, – пояснив Менділібар невключення Яремчука.

Всього до заявки увійшли 15 гравців грецької національності із 32. Серед нападників один грек Йоргос Масурас, португальці Жоау Сільва та Желсон Мартінш, марокканець Аюб Ель-Каабі та іспанець Жоель Рока.

– Оскільки ринок залишається відкритим до вересня, може статися багато чого. Я не згоден з цим, але щойно офіційні ігри стартують, ринок має закритися, гравці можуть приходити або йти, поки ми розпочали матчі. Врешті-решт залишиться 25 гравців, ті, хто потрібен, і ми адаптуємося, – додав тренер.

У минулому сезоні Яремчук грав за Олімпіакос у чемпіонаті Греції та одного разу вийшов на заміну в основному раунді Ліги чемпіонів. З лютого Роман виступав за французький Ліон на правах оренди, проте клуб не скористався правом викупу.

Від початку сезону-2026/27 Яремчук брав участь у шести товариських матчах Олімпіакосу та забив вирішальний гол польському Ракуву. На дві гри українець виходив у старті, повністю відігравши гру проти нідерландського Аякса.

Матч Олімпіакос – Неймеген відбудеться у вівторок, 4 серпня, о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів запланований на 11 серпня.

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