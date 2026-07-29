Цыганков хочет покинуть Жирону: украинцу предложили играть за клуб в MLS
- Виктор Цыганков сообщил Жироне о своем желании покинуть клуб после вылета из Ла Лиги.
- Украинец отказался от перехода в Нью-Йорк Сити и хочет продолжить карьеру в европейском футболе.
Футболист сборной Украины Виктор Цыганков намерен покинуть испанскую Жирону после вылета клуба в Сегунду. Клуб готов отпустить игрока, но при условии соблюдения определенных финансовых условий.
Об этом пишет испанское издание AS.
Цыганков хочет покинуть Жирону
Контракт Цыганкова с Жироной действует до 2027 года. Испанское издание называет Виктора “одним из самых привлекательных” игроков на международном рынке.
Ранее интерес к украинцу проявляли такие клубы, как Аякс и Эспаньол. Отмечается, что экс-тренер Жироны Мичел с удовольствием привлек бы его в свою команду в Амстердаме.
Также за ситуацией следят в АПЛ, несколько итальянских команд и турецкий Трабзонспор. В то же время AS пишет, что сам Цыганков хотел бы остаться в Ла Лиге.
Как пишет AS, Цыганков в письме к Жироне сообщил о своем желании покинуть клуб. В ответ клуб предложил ему перейти в Нью-Йорк Сити, входящий в тот же консорциум, что и каталонская команда. Однако украинец отклонил предложение о переезде в чемпионат МЛС.
Руководство клуба понимает позицию Цыганкова, но не собирается отпускать его бесплатно. Сумма отступных составляет 30 млн евро, но 50% прав на игрока принадлежат киевскому Динамо.
Виктор выступает за Жирону с января 2023 года. За это время украинец провел в футболке каталонской команды 119 матчей, забив 20 голов и сделав 23 голевые передачи.
Напомним, в начале июня испанские СМИ писали о возможном интересе Барселоны к Цыганкову, называя его “недорогим усилением” для атакующей линии блаугранас.