Футболист сборной Украины Виктор Цыганков намерен покинуть испанскую Жирону после вылета клуба в Сегунду. Клуб готов отпустить игрока, но при условии соблюдения определенных финансовых условий.

Об этом пишет испанское издание AS.

Цыганков хочет покинуть Жирону

Контракт Цыганкова с Жироной действует до 2027 года. Испанское издание называет Виктора “одним из самых привлекательных” игроков на международном рынке.

Сейчас смотрят

Ранее интерес к украинцу проявляли такие клубы, как Аякс и Эспаньол. Отмечается, что экс-тренер Жироны Мичел с удовольствием привлек бы его в свою команду в Амстердаме.

Также за ситуацией следят в АПЛ, несколько итальянских команд и турецкий Трабзонспор. В то же время AS пишет, что сам Цыганков хотел бы остаться в Ла Лиге.

Как пишет AS, Цыганков в письме к Жироне сообщил о своем желании покинуть клуб. В ответ клуб предложил ему перейти в Нью-Йорк Сити, входящий в тот же консорциум, что и каталонская команда. Однако украинец отклонил предложение о переезде в чемпионат МЛС.

Руководство клуба понимает позицию Цыганкова, но не собирается отпускать его бесплатно. Сумма отступных составляет 30 млн евро, но 50% прав на игрока принадлежат киевскому Динамо.

Виктор выступает за Жирону с января 2023 года. За это время украинец провел в футболке каталонской команды 119 матчей, забив 20 голов и сделав 23 голевые передачи.

Напомним, в начале июня испанские СМИ писали о возможном интересе Барселоны к Цыганкову, называя его “недорогим усилением” для атакующей линии блаугранас.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.