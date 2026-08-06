Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения за план Джанни Инфантино по продаже части прав на проведение чемпионата мира, а также выразила “полную поддержку” своему президенту.

Это произошло во время совещания высокопоставленных чиновников ФИФА в Марокко, передает ESPN.

Инфантино выразили “полную поддержку”

В своем заявлении ФИФА отметила, что генеральный секретарь Маттиас Графстром и члены исполнительного комитета, присутствовавшие на встрече, выразили поддержку президенту организации Джанни Инфантино.

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Что касается планов по продаже доли от чемпионатов мира через коммерческую дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), в заявлении отмечается, что “допущенные ошибки были признаны” и что “этот процесс следовало организовать иначе”.

ФИФА сообщила, что в Совет ФИФА и ассоциации-члены было направлено письмо с извинениями за ошибки и обещанием “обеспечить, чтобы они больше не повторялись”.

Руководящий орган мирового футбола отметил, что предложение FFE теперь снято с повестки дня.

– Всегда есть уроки, которые следует извлечь, и ФИФА будет продолжать совершенствовать свои процессы с учетом этого опыта, — говорится в сообщении.

При этом в заявлении также отмечается, что “ФИФА больше не будет терпеть никаких нападок на свою добросовестность, надлежащее управление и соблюдение надлежащих процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты и сохранения своего имени и репутации”.

Инфантино отозвал свое предложение на сумму 20 млрд долларов после негативной реакции со стороны мировых футбольных чиновников. Основным инвестором должна была стать компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером, чей брат Джаред Кушнер является зятем президента США Дональда Трампа.

Ранее в среду ассоциация европейских футбольных лиг, в частности АПЛ, Ла Лиги и Серии А, призвала к реформе управления ФИФА. Она назвала предложение по FFE опасным и отметила, что это вызывает еще более глубокую озабоченность по поводу того, как работает руководящий орган.

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