Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вибачилася за план Джанні Інфантіно щодо продажу частки прав на проведення чемпіонату світу, а також висловила “повну підтримку” своєму президенту.

Це сталося під час наради високопосадовців ФІФА у Марокко, передає ESPN.

Інфантіно висловили “повну підтримку”

У своїй заяві ФІФА зазначила, що генеральний секретар Маттіас Графстром та члени виконавчого комітету, які були присутні на зустрічі, висловили підтримку президенту організації Джанні Інфантіно.

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Щодо планів щодо продажу частки від чемпіонатів світу через комерційну дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), у заяві зазначено, що “допущені помилки були визнані” і що “цей процес слід було організувати інакше”.

ФІФА повідомила, що до Ради ФІФА та асоціацій-членів було надіслано лист із вибаченнями за помилки та обіцянкою “забезпечити, щоб вони більше не повторювалися”.

Керівний орган світового футболу зазначив, що пропозиція FFE тепер знята з порядку денного.

–Завжди є уроки, які слід винести, і ФІФА продовжуватиме вдосконалювати свої процеси з урахуванням цього досвіду, – йдеться в повідомленні.

При цьому в заяві також зазначено, що “ФІФА більше не буде терпіти жодних нападів на свою доброчесність, належне управління та дотримання належних процедур і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту та збереження свого імені та репутації”.

Інфантіно відкликав свою пропозицію на суму $20 млрд після негативної реакції з боку світових футбольних чиновників. Основним інвестором мала стати компанія Thrive Eternal, заснована Джошуа Кушнером, чий брат Джаред Кушнер є зятем президента США Дональда Трампа.

Раніше в середу асоціація європейських футбольних ліг, зокрема АПЛ, Ла Ліги та Серії А, закликала до реформи управління ФІФА. Вона назвала пропозицію щодо FFE небезпечною і зазначила, що це викликає ще глибші занепокоєння щодо того, як працює керівний орган.

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