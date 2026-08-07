Полиция провела обыски в офисах Корейской футбольной ассоциации (КФА) в рамках расследования возможных нарушений при назначении Хон Мен Бо на должность главного тренера национальной сборной в 2024 году.

Об этом сообщает корейское издание Yonhap.

В Южной Корее прошли обыски в КФА

Обыски начались в 9:00 по местному времени и длились в общей сложности более 11 часов. Они были проведены в офисе Корейской футбольной ассоциации в Чонане и в Футбольном центре в одном из районов Сеула.

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Издание пишет, что это первый случай проведения следственными органами принудительного обыска в помещениях Корейской футбольной ассоциации.

Следователи искали доказательства того, что должностные лица неправомерно вмешивались в процесс назначения Хон Мён Бо на должность тренера сборной Южной Кореи в 2024 году.

Корейские СМИ пишут, что Хон Мен Бо был назначен на эту должность без соблюдения установленной процедуры отбора.

В ассоциации отказались комментировать ход расследования. В то же время местные СМИ сообщают, что ранее Хон Мён Бо уже допрашивали в рамках этого дела.

Напомним, на ЧМ-2026 сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы. После фиаско на мундиале президент страны Ли Чжэ Мен потребовал расследовать причины провала команды на турнире.

Что касается Хон Мен Бо, то он подал в отставку со своего поста после вылета азиатских тигров из ЧМ-2026. Тренеру также поступали угрозы убийством, поэтому полиция развернула более 100 сотрудников в аэропорту, чтобы обеспечить его безопасность после возвращения с турнира.

Кроме того, Хон выступил на слушаниях в парламентском Комитете по вопросам культуры, спорта и туризма, где взял на себя полную ответственность за провал на ЧМ, ответив также на вопросы о своем назначении.

Кроме того, в ходе парламентского расследования было обращено внимание на возможный конфликт интересов в связи с тем, что Хон Мен Бо и экс-президент Корейской футбольной ассоциации Чун Монг Гю учились в одном университете. Оба опровергли, что это могло повлиять на назначение Хона на должность.

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