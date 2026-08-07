Поліція провела обшуки в офісах Корейської футбольної асоціації (КФА) в межах розслідування ймовірних порушень під час призначення Хон Мьон Бо на посаду головного тренера національної збірної у 2024 році.

Про це пише корейське видання Yonhap.

У Південній Кореї обшуки у КФА

Обшуки розпочалися в 9:00 за місцевим часом та тривали загалом понад 11 годин. Їх провели в офісі Корейської футбольної асоціації в Чонані та Футбольному центрі в районі в Сеулі.

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Видання пише, що це перший випадок проведення слідчими органами примусового обшуку в приміщеннях Корейської футбольної асоціації.

Слідчі шукали докази докази того, що посадовці неправомірно втручалися в процес призначення Хон Мьон Бо на посаду тренера збірної Південної Кореї у 2024 році.

Корейські ЗМІ пишуть, що Хон Мьон Бо призначили на посаду без дотримання встановленої процедури відбору.

В асоціації відмовилися коментувати перебіг розслідування. Водночас місцеві медіа повідомляють, що раніше Хон Мьон Бо вже допитували у межах цієї справи.

Нагадаємо, на ЧС-2026 збірна Південної Кореї не змогла вийти з групи. Після фіаско на мундіалі президент країни Лі Чже Мьон вимагав розслідувати причини провалу команди на турнірі.

Щодо Хон Мьон Бо, то він подав у відставку зі своєї посади після вильоту азійських тигрів з ЧС-2026. Фахівцю також надходили погрози вбивством, тому поліція розгорнула понад 100 правоохоронців в аеропорту, щоб забезпечити йому безпеку після повернення з турніру.

Також Хон виступив на слуханні парламентського Комітеті з питань культури, спорту та туризму, де взяв на себе повну відповідальність за фіаско на ЧС, відповівши й на запитання щодо свого призначення.

Крім того, під час парламентського розслідування звернули увагу на можливий конфлікт інтересів через те, що Хон Мьон Бо та експрезидент Корейської футбольної асоціації Чун Монг Гю навчалися в одному університеті. Обидва заперечили, що це могло вплинути на призначення Хона на посаду.

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