Футболист сборной Украины Виктор Цыганков вошел в заявку Жироны на стартовый матч команды в новом сезоне Сегунды, но отказался выходить на замену.

Об этом заявил главный тренер Жироны Кике Альварес, слова которого процитировал журналист COPE Арнау Поу.

Цыганков отказался выходить на замену

По словам главного тренера Жироны, Цыганков чувствовал себя хорошо, но не захотел выходить на поле.

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– Он чувствовал себя хорошо, был вызван на матч, но не захотел переодеваться, чтобы выйти на поле. Он не захотел играть. Цыганков остался на трибуне и наблюдал за матчем. Я не помню такого поведения у профессионального игрока, – сказал Кике Альварес.

В заявку каталонского клуба также попали Владислав Ванат и Владислав Крапивцов, но они тоже не появились на футбольном поле.

В итоге Жирона без украинцев на поле сыграла вничью 1:1 с Леганесом.

Как пишут ряд СМИ, Цыганков мог отказаться выходить на поле, ведь хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. После вылета команды в Сегунду Виктор сообщил руководству Жироны, что не планирует выступать в Сегунде.

Представители украинца и клуба вели переговоры о переходе, но пока никакого соглашения достигнуто не было.

Во время летнего межсезонья Цыганков ни разу не появлялся на поле в товарищеских матчах. Его контракт с Жироной действует до лета 2027 года.

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