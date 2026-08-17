Футболіст збірної України Віктор Циганков потрапив до заявки Жирони на стартовий матч команди у новому сезоні Сегунди, але відмовився виходити на заміну.

Про це заявив головний тренер Жирони Кіке Альварес, якого процитував журналіст COPE Арнау Поу.

Циганков відмовився виходити на заміну

За словами головного тренера Жирони, Циганков почувався добре, але не захотів виходити на поле.

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– Він почувався добре, був викликаний на матч, але не захотів переодягатися, щоб вийти на поле. Він не захотів грати. Циганков залишився на трибуні й спостерігав за матчем. Я не пам’ятаю такої поведінки у професійного гравця, – сказав Кіке Альварес.

До заявки каталонського клубу також потрапили Владислав Ванат та Владислав Крапивцов, але вони також не з’явилися на футбольному полі.

У підсумку Жирона без українців на полі зіграла внічию 1:1 з Леганесом.

Як пишуть низка ЗМІ, Циганков міг відмовитися виходити на поле, адже хоче залишити клуб у літнє трансферне вікно. Після вильоту команди до Сегунди Віктор повідомив керівництво Жирони, що не планує виступати у Сегунді.

Представники українця та клубу вели переговори щодо переходу, але поки жодної угоди не досягнено.

Під час літнього міжсезоння Циганков жодного разу не з’являвся на поле у спарингах. Його контракт із Жироною діє до літа 2027 року.

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