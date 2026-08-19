Футболист сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко во второй раз стал отцом.

Радостной новостью спортсмен и его жена Виктория поделились в социальной сети Instagram.

Миколенко во второй раз стал отцом

Супруги Миколенко опубликовали трогательные снимки с новорожденной дочерью. Девочку назвали Ниной.

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– Нина. Один месяц с тобой, – подписали совместный пост Виталий и Виктория.

Для Миколенко это второй ребенок. В феврале 2025 года Виктория родила девочку, которую назвали Полиной.

Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года.

View this post on Instagram A post shared by Viktoriia Mykolenko (@assorova_vi)

26-летний Виталий Миколенко выступает за Эвертон, в который перешёл в январе 2022 года. Контракт действовал до лета 2026 года и был продлен до июня 2029 года.

В сезоне-2025/2026 Миколенко провел 33 матча в составе Эвертона во всех официальных турнирах. Украинец отметился одной результативной передачей в матче против Фулхэма.

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