Футболист сборной Украины Миколенко во второй раз стал отцом: трогательные кадры
- Виталий Николенко во второй раз стал отцом – его жена Виктория родила дочь.
- У супругов также есть дочь Полина, которая родилась в феврале 2025 года.
Футболист сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко во второй раз стал отцом.
Радостной новостью спортсмен и его жена Виктория поделились в социальной сети Instagram.
Миколенко во второй раз стал отцом
Супруги Миколенко опубликовали трогательные снимки с новорожденной дочерью. Девочку назвали Ниной.
– Нина. Один месяц с тобой, – подписали совместный пост Виталий и Виктория.
Для Миколенко это второй ребенок. В феврале 2025 года Виктория родила девочку, которую назвали Полиной.
Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года.
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26-летний Виталий Миколенко выступает за Эвертон, в который перешёл в январе 2022 года. Контракт действовал до лета 2026 года и был продлен до июня 2029 года.
В сезоне-2025/2026 Миколенко провел 33 матча в составе Эвертона во всех официальных турнирах. Украинец отметился одной результативной передачей в матче против Фулхэма.