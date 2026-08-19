Футболіст збірної України Миколенко вдруге став батьком: зворушливі кадри
- Віталій Миколенко вдруге став батьком – його дружина Вікторія народила доньку.
- У подружжя також є донька Поліна, яка народилася у лютому 2025 року.
Футболіст збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко вдруге став батьком.
Радісною новиною спортсмен та його дружина Вікторія поділилися у соціальній мережі Instagram.
Миколенко вдруге став батьком
Подружжя Миколенків опублікувало зворушливі знімки з новонародженою донькою. Дівчинку назвали Ніною.
– Ніна. Один місяць із тобою, – підписали спільний допис Віталій та Вікторія.
Для Миколенків це друга дитина. У лютому 2025 року Вікторія народила дівчинку, яку назвали Поліною.
Віталій та Вікторія одружилися у лютому 2024 року.
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26-річний Віталій Миколенко виступає за Евертон, до якого перейшов у січні 2022 року. Угода діяла до літа 2026 року та була продовжена до червня 2029 року.
У сезоні-2025/2026 Миколенко провів 33 матчі у складі Евертона в усіх офіційних турнірах. Українець відзначився однією результативною передачею у зустрічі проти Фулгема.