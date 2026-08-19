Футболіст збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко вдруге став батьком.

Радісною новиною спортсмен та його дружина Вікторія поділилися у соціальній мережі Instagram.

Миколенко вдруге став батьком

Подружжя Миколенків опублікувало зворушливі знімки з новонародженою донькою. Дівчинку назвали Ніною.

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– Ніна. Один місяць із тобою, – підписали спільний допис Віталій та Вікторія.

Для Миколенків це друга дитина. У лютому 2025 року Вікторія народила дівчинку, яку назвали Поліною.

Віталій та Вікторія одружилися у лютому 2024 року.

View this post on Instagram A post shared by Viktoriia Mykolenko (@assorova_vi)

26-річний Віталій Миколенко виступає за Евертон, до якого перейшов у січні 2022 року. Угода діяла до літа 2026 року та була продовжена до червня 2029 року.

У сезоні-2025/2026 Миколенко провів 33 матчі у складі Евертона в усіх офіційних турнірах. Українець відзначився однією результативною передачею у зустрічі проти Фулгема.

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