ФК Харків заявив, що російський аматорський клуб РВ Челлендж із Санкт-Петербурга хоче підписати українського форварда Олексія Сидорова, який втік за кордон.

Про це йдеться в заяві українського клубу.

Футболіст Сидоров знайшовся в Росії

25-річний Олексій Сидоров має чинний контракт з ФК Харків, який діє до 30 червня 2028 року.

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Клуб зазначив, що футболіст без відома покинув межі України через “сімейні обставини” і досі не повернувся. Натомість Олексій намагається приєднатись до аматорського клубу у Росії.

– 18 серпня 2026 року футбольний клуб Харків отримав інформацію про надходження в системі FIFA TMS запиту від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на футболіста Олексія Сидорова для його реєстрації за російський клуб RV Сhellendzh у статусі аматора, – йдеться в заяві.

У ФК Харків наголошують, що неодноразово закликали Сидорова повернутися та виконати умови угоди, але той не реагував.

– ФК Харків категорично засуджує такі дії Сидорова та залишає за собою можливість захищати свої права та законні інтереси у встановленому законодавством України, регламентними нормами УАФ і ФІФА, – йдеться у заяві клубу.

Клуб звертається до Української асоціації футболу з проханням вжити усі можливі необхідні заходи щодо захисту інтересів афілійованого до УАФ клубу, у зв’язку з переходом футболіста, який має чинний діючий контракт.

Сидоров протягом кар’єри виступав за Колос, Харків та запорізький Металург.

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