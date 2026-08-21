Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів фінального раунду кваліфікації в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Три українські клуби припинили боротьбу за потрапляння в основні турніри, тож Україну у сезоні-2026/27 представлятиме лише Шахтар у Лізі чемпіонів.

Зараз Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 23 місці.

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Скільки балів заробили українські клуби

Після вильоту київського Динамо від Карабаха у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Україна очків у таблиці коефіцієнтів не заробила.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 2.375 бала. Загалом Україна має у своєму активі 24.087 балів у таблиці.

Найближчий переслідувач – Ізраїль – скоротив відставання від синьо-жовтих на 0.337 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 101.907 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 87.732 бала (7/7);

3. Іспанія – 82.493 бала (8/8);

4. Німеччина – 80.259 бала (7/7);

5. Франція – 68.010 бала (7/7);

6. Португалія – 64.250 бала (5/5);

7. Бельгія – 58.650 бала (5/5);

8. Нідерланди – 52.062 (6/6);

9. Туреччина – 48.275 бала (4/5);

10. Польща – 44.825 бала (5/5);

… 22. Румунія – 24.875 бала (1/4);

23. Україна – 24.087 бала (1/4);

24. Ізраїль – 23.750 бала (3/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося дві зміни: Шотландія піднялася на 18-ту сходинку, а Швеція опустилася на 20-ту. Водночас, позиція Австрії залишилася незмінною – 19 місце.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 триватиме з 8 вересня 2026 року до 5 червня 2027 року. Фінал відбудеться на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року й триватиме до 26 травня 2027 року. Фінал відбудеться на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

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