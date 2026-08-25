У матчі 1/32 фіналу Кубка України за аматорський клуб To4ka проти Епіцентра зіграв мобілізований голкіпер Артур Рудько. Президент цього клубу Пилип Топал пояснив, як вони залучили гравця до цієї гри.

Про це він сказав в коментарі виданню Tribuna.com.

Як мобілізований Рудько зіграв у матчі Кубка України

Нині Рудько проходить службу в Збройних силах України. Проте, за словами Топала, клуб домовився щодо його участі в Кубку України, а також чи далі голкіпер буде грати за клуб To4ka.

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– Це був складний момент. Буде грати. Ось на Кубок у Бучу ми їдемо, у середу у нас на виїзді перша гра, Рудько їде з нами. Це важко, він же служить у ЗСУ. У мене знайомий – це його старший, він у Подільську. Взагалі, це дуже важливий момент. Він служить у ЗСУ, і ми просто домовилися з керівництвом, що його будуть відпускати на матчі у легку відпустку, – сказав він.

Топал додав, що його Чорнорець “не зміг взяти”.

– Григорчук (тренер Чорноморця, – Ред.) позавчора дзвонив, питав: Як це він у To4ka грає, а ми його не могли підписати? Ну, ось так. А у нас він буде грати. Він служить, він у Нацгвардії ЗСУ. Просто ми у хороших стосунках з його керівництвом, не буду казати, хто там через кого, – підсумував Топал.

Свого часу Рудько виступав за київське Динамо, Говерлу, Металіст, Шахтар, кіпрський Пафос і польський Лех.

Останнім його професійним клубом був одеський Чорноморець, за який 34-річний воротар виступав у 2024-2025 роках.

Восени 2025 року Рудько спробував незаконно перетнути державний кордон України після того, як був мобілізований. Після затримання його повторно відправили до одного із навчальних центрів ЗСУ.

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