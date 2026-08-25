Циганков перейде з Жирони до Аякса: ЗМІ розкрили деталі
- Жирона погодилася продати Віктора Циганкова нідерландському Аяксу, який очолює Мічел Санчес.
- За трансфер українця Аякс заплатить близько €5 млн: €4 млн гарантовано та ще €1 млн бонусами.
Футболіст збірної України Віктор Циганков під час літнього трансферного вікна все ж змінить прописку. Українець перейде з іспанської Жирони, яка вилетіла у Сегунду, до нідерландського Аякса.
Про це повідомляє журналіст Ніл Сола.
Циганков стане гравцем Аякса
За інформацією джерела, каталонський клуб погодився продати 28-річного українця до нідерландського клубу, який очолює колишній тренер Жирони Мічел Санчес.
Повідомляється, що трансфер обійдеться Аяксу у близько €5 млн, з яких €4 млн – це гарантована сума, а ще €1 млн – можливі бонуси.
Низка ЗМІ повідомляли, що Циганков вилетів до Нідерландів для переговорів.
Очікується, що угоду щодо Циганкова буде укладено найближчими днями, а з самим футболістом Аякс підпише контракт терміном до 2030 року.
Минулий сезон Аякс завершив на п’ятій сходинці Ередивізі. За свою історію клуб чотири рази здобував головний єврокубковий трофей: тричі перемагав у Кубку європейських чемпіонів і одного разу у Лізі чемпіонів УЄФА.