Футболіст збірної України Віктор Циганков під час літнього трансферного вікна все ж змінить прописку. Українець перейде з іспанської Жирони, яка вилетіла у Сегунду, до нідерландського Аякса.

Про це повідомляє журналіст Ніл Сола.

Циганков стане гравцем Аякса

За інформацією джерела, каталонський клуб погодився продати 28-річного українця до нідерландського клубу, який очолює колишній тренер Жирони Мічел Санчес.

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Повідомляється, що трансфер обійдеться Аяксу у близько €5 млн, з яких €4 млн – це гарантована сума, а ще €1 млн – можливі бонуси.

Низка ЗМІ повідомляли, що Циганков вилетів до Нідерландів для переговорів.

Очікується, що угоду щодо Циганкова буде укладено найближчими днями, а з самим футболістом Аякс підпише контракт терміном до 2030 року.

Минулий сезон Аякс завершив на п’ятій сходинці Ередивізі. За свою історію клуб чотири рази здобував головний єврокубковий трофей: тричі перемагав у Кубку європейських чемпіонів і одного разу у Лізі чемпіонів УЄФА.

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