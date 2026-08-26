23-летний защитник Романо Флориани Муссолини впервые вышел на поле в составе основной команды римского Лацио в матче Серии А против Болоньи. Он является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает BBC.

Правнук Муссолини дебютировал за Лацио в Серии А

Романо Флориани Муссолини является воспитанником академии Лацио, но в предыдущие годы выступал на правах аренды за другие клубы, в частности Кремонезе, Пескару и Юве Стабию.

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В матче против Болоньи он вышел на поле на 19-й минуте, заменив Адама Марушича, получившего травму. Во время игры Муссолини получил желтую карточку.

Сама игра завершилась выездной победой Лацио со счетом 1:0 благодаря голу Давиде Фраттези.

Романо Флориани Муссолини является правнуком Бенито Муссолини, возглавлявшего фашистский режим в Италии в 1922–1943 годах.

Дебют Романо за Лацио совпал с историческим фактом. Сто лет назад, в 1926 году, Бенито Муссолини принимал участие в торжествах, связанных со строительством и открытием стадиона Ренато Далл’Ара в Болонье. Он приехал на лошади и заложил первый камень арены.

Serie A'nın çiçeği burnundaki sağ beklerinden (aşırı sağ bek esprisi yapmayalım artık lütfen) Romano Floriani Mussolini, Lazio formasıyla ilk defa bir resmi maça çıktı. Hem de nerede? Büyük dedesinin 1926’da açtığı statta… Ozamanın Littoriale'si, günümüzün Renato… pic.twitter.com/TRqgaipSzg — calciolog (@calciolog_tr) August 24, 2026

Сам футболист, чтобы избежать ассоциаций со своим прадедом, на поле играет без фамилии на футболке, используя только имя Романо.

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