23-летний защитник Романо Флориани Муссолини впервые вышел на поле в составе основной команды римского Лацио в матче Серии А против Болоньи. Он является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает BBC.

Правнук Муссолини дебютировал за Лацио в Серии А

Романо Флориани Муссолини является воспитанником академии Лацио, но в предыдущие годы выступал на правах аренды за другие клубы, в частности Кремонезе, Пескару и Юве Стабию.

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В матче против Болоньи он вышел на поле на 19-й минуте, заменив Адама Марушича, получившего травму. Во время игры Муссолини получил желтую карточку.

Сама игра завершилась выездной победой Лацио со счетом 1:0 благодаря голу Давиде Фраттези.

Романо Флориани Муссолини является правнуком Бенито Муссолини, возглавлявшего фашистский режим в Италии в 1922–1943 годах.

Дебют Романо за Лацио совпал с историческим фактом. Сто лет назад, в 1926 году, Бенито Муссолини принимал участие в торжествах, связанных со строительством и открытием стадиона Ренато Далл’Ара в Болонье. Он приехал на лошади и заложил первый камень арены.

Сам футболист, чтобы избежать ассоциаций со своим прадедом, на поле играет без фамилии на футболке, используя только имя Романо.

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