Награда Золотой мяч (Ballon d’Or), учрежденная футболистом и спортивным журналистом Габриэлем Ано из журнала France Football, считается самым престижным трофеем в футболе.

Трофей Золотой мяч ежегодно вручался лучшему европейскому футболисту в период с 1956 по 1995 год, после чего правила были изменены, что позволило награждать лучшего футболиста, выступающего в Европе.

В 2007 году премия была расширена, что позволило охватить игроков со всего мира, а в 2010 году ее объединили с наградой Игрок года по версии ФИФА.

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В 2016 году эти две награды вновь разделились, и ФИФА учредила собственную премию The Best, но Золотой мяч до сих пор считается по статусу аналогом Оскара для актеров.

Абсолютным лидером по количеству трофеев Золотой мяч является аргентинец Лионель Месси. Рассказываем, сколько Золотых мячей завоевал Лионель Месси.

Сколько Золотых мячей у Месси

Лионель Месси получил восемь статуэток Золотой мяч, что является рекордом. Второе место в списке лауреатов по количеству наград Золотой мяч занимает португалец Криштиану Роналду, который завоевал пять наград.

Если подробно подсчитать, сколько Золотых мячей у Месси, то свой первый Золотой мяч он выиграл в 2009 году в возрасте 22 лет. После трех успешных сезонов аргентинец стал первым футболистом, выигравшим эту награду четыре раза подряд.

В следующих двух сезонах Месси занимал второе место в номинации на Золотой мяч, уступив Криштиану Роналду.

В 2015 году аргентинец получил свою пятую награду Золотой мяч. В 2019 году Месси выиграл рекордный шестой Золотой мяч. Спустя два года он получил эту награду в седьмой раз. Последний раз его награждали статуэткой в 2023 году.

В то же время, по крайней мере трижды журналисты и болельщики ставили под сомнение справедливость присуждения статуэтки Месси:

в 2010 году, когда Месси опередил Уэсли Снейдера. Тогда Интер оформил требл, а движущей силой команды были Уэсли Снейдер и Диего Милито. Однако Золотой мяч достался Месси. Это решение возмутило болельщиков, которые были убеждены, что нидерландец заслуживал большего.

Тогда Интер оформил требл, а движущей силой команды были Уэсли Снейдер и Диего Милито. Однако Золотой мяч достался Месси. Это решение возмутило болельщиков, которые были убеждены, что нидерландец заслуживал большего. в 2019 году Месси всего на 7 очков опередил Вирджила Ван Дейка, который помог Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов. После результатов голосования и победы Месси были призывы к изменению системы выбора победителя.

который помог Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов. После результатов голосования и победы Месси были призывы к изменению системы выбора победителя. в 2021 году Месси обогнал Роберта Левандовского, который установил рекорд по количеству голов в Бундеслиге.

Сколько голов забил Месси

После очередного результативного матча на ЧМ-2026 многих болельщиков интересует, сколько голов забил Месси за всю карьеру. На турнире аргентинец уже отличился восьмым голом и сохраняет шансы еще улучшить эту статистику.

Согласно последним статистическим данным за всю карьеру, Роналду остается лидером с 977 официальными голами и 261 результативной передачей в 1 330 матчах.

Месси занимает второе место с 920 голами и 415 голевыми передачами всего в 1 161 матче.

Это означает, что аргентинская суперзвезда сейчас отстает от Роналду на 57 голов, при этом сыграв на 169 матчей меньше за свою профессиональную карьеру.

Роналду осталось забить всего 23 гола, чтобы стать первым игроком, официально забившим 1 000 голов за карьеру. Месси, в свою очередь, нужно ещё 80 голов, чтобы достичь этого рубежа.

Нынешним обладателем Золотого мяча является французский футболист Усман Дембеле. В голосовании он опередил Ламина Ямаля и Витинью.

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