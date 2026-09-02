Головний тренер лондонського клубу Тоттенгем Готспур Роберто Де Дзербі прокоментував перехід українського вінгера Михайла Мудрика.

Його слова передає пресслужба клубу.

Де Дзербі про перехід Мудрика

Італійський фахівець зазначив, що чудово знає можливості українця ще з періоду співпраці у донецькому Шахтарі.

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– Працюючи з Міхайлом на початку його кар’єри, я точно знаю, що він може дати нашій команді. Він має якість, здатну змінити хід гри завдяки своїй швидкості та здатності обігрувати суперників один в один. Це талановитий атакувальний гравець, за яким цікаво спостерігати, – сказав Де Дзербі.

Він наголосив, що багато вимагатиме від Мудрика, але головним завданням залишається – допомогти Михайлу стати “найкращою версією себе”.

– Якщо нам це вдасться, він може стати дуже важливим гравцем для нас. Я дуже радий, що він обрав наш клуб, і не можу дочекатися, коли знову зможу з ним працювати, – підсумував італійський фахівець.

Нагадаємо, Мудрик перейшов у Тоттенгем на правах оренди з іншого лондонського клубу Челсі. Угода розрахована на сезон-2026/27 та має опцію викупу контракту, хоча не є обов’язковою.

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