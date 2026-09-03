После объявления о завершении карьеры в национальной сборной Лионеля Месси почтят на всех стадионах Аргентины в течение ближайших выходных.

Об этой инициативе сообщила Аргентинская футбольная ассоциация (АФА), передает издание TyC Sports.

Месси почтят на стадионах Аргентины

АФА сообщила, что готовит трогательную церемонию чествования карьеры Месси в национальной сборной во время матчей всех категорий местного футбола в ближайшие выходные.

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По предложению организаторов, во время следующего тура матч будет остановлен на 10-й минуте первого тайма, и в течение одной минуты будут звучать аплодисменты в честь карьеры Месси в составе альбиселесте.

Первая такая акция состоялась во время матча Кубка Аргентины между Бока Хуниорс и Велес Сарсфилд, когда все присутствующие на стадионе имени Марио Альберто Кемпеса объединились, чтобы почтить Месси. Она прошла в ночь со 2 на 3 сентября.

MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Помимо чествования, которое проведут игроки на поле, ожидается, что зрители на трибунах поддержат эту инициативу аплодисментами, овациями, флагами и песнями.

Решение провести эту церемонию на десятой минуте не случайно, а связано с номером, под которым 39-летний футболист выступал на протяжении большей части своей карьеры в национальной сборной. Месси является рекордсменом по количеству матчей (207) и забитых голов (125) в футболке аргентинской сборной.

В понедельник Месси объявил о решении завершить карьеру в национальной сборной, опубликовав трогательное письмо в своем аккаунте в Instagram. Он объяснил причины своего решения и поблагодарил аргентинских болельщиков за поддержку.

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