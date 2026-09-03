Після оголошення про завершення кар’єри у національній збірній Ліонеля Мессі вшанують на всіх стадіонах Аргентини протягом найближчих вихідних.

Про цю ініціативу повідомила Аргентинська федерація асоціація (АФА), передає видання TyC Sports.

Мессі вшанують на стадіонах Аргентини

АФА повідомила, що готує зворушливу церемонію вшанування кар’єри Мессі у національній збірній під час матчів усіх категорій місцевого футболу наступних вихідних.

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За пропозицією організаторів, під час наступного туру матч зупинятимуть на 10-й хвилині першого тайму, і протягом однієї хвилини лунатимуть оплески на честь кар’єри Мессі у складі альбіселесте.

Перша така акція відбулася під час матчу Кубка Аргентини між Бока Хуніорс та Велес Сарсфілд, коли всі присутні на стадіоні імені Маріо Альберто Кемпеса об’єдналися, щоб вшанувати Мессі. Він відбувся в ніч із 2 на 3 вересня.

MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Окрім вшанування, яке проведуть гравці на полі, очікується, що глядачі на трибунах підтримають цю ініціативу оплесками, оваціями, прапорами та піснями.

Вибір провести цю церемонію на десятій хвилині не випадковий, а пов’язаний із номером, під яким 39-річний футболіст виступав протягом більшої частини своєї кар’єри у національній збірній. Мессі є рекордсменом за кількістю матчів (207) та забитих голів (125) у футболці аргентинської збірної.

У понеділок Мессі оголосив про рішення завершити кар’єру у національній збірній, опублікувавши зворушливий лист у своєму акаунті в Instagram. Він пояснив причини свого рішення та подякував аргентинським уболівальникам за підтримку.

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