Турецький Трабзонспор, за який виступають двоє українців Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, повідомив про спаринг із російським клубом Зеніт.

Про це турецький клуб сповістив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Трабзонспор оголосив про спаринг із Зенітом

Товариський матч між Трабзонспором та Зенітом має відбутися на території Росії, а саме у місті Санкт-Петербург 15 листопада.

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Слід зазначити, що на цей час запланована міжнародна перерва на матчі національних збірних. Зокрема, 14 листопада у збірної України відбудеться виїзний поєдинок проти Північної Ірландії у Лізі націй.

Тож, цілком ймовірно, що Маліновський у цей час буде у розташуванні синьо-жовтих. Щодо Батагова, то він через травму коліна не грає від початку березня.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну клуби та збірні країни-агресора відсторонені від участі у міжнародних турнірах під егідою УЄФА та ФІФА.

Водночас, у липні ФІФА оголосила про проведення дебютного чемпіонату світу серед команд U-15, який прийме Азербайджан. За інформацією DPA, ФІФА запросила на дебютний турнір усі асоціації-члени, включно з Росією та Білоруссю.

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