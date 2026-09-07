Президент ФИФА Джанни Инфантино будет баллотироваться на переизбрание на эту должность в марте.

Это подтвердили в ФИФА, сообщает BBC.

Инфантино примет участие в выборах президента ФИФА

Инфантино, занимающий пост президента ФИФА с 2016 года, оказался под давлением и критикой из-за своего плана продажи доли в турнирах ФИФА частным инвестиционным компаниям.

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Европейский футбольный союз (УЕФА) даже пригрозил бойкотировать все турниры ФИФА, включая чемпионат мира, из-за этого плана. В итоге Инфантино отказался от этой идеи.

– Президент ФИФА объявил в апреле, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Разумеется, ничего не изменилось. Инфантино будет баллотироваться на переизбрание, – говорится в заявлении ФИФА.

Как пишет BBC, Инфантино отказался отвечать на вопросы о своем будущем, когда журналисты спросили его об этом в субботу во время чемпионата мира среди женщин U-20 в Польше.

В случае переизбрания 56-летний швейцарец будет занимать свой пост до 2031 года.

На этой неделе ФИФА обвинила УЕФА в “кампании по дискредитации против нее и ее руководства” в рамках судебного спора по поводу плана Инфантино.

На прошлой неделе УЕФА подала судебные документы в США с требованием раскрытия доказательств и документов со стороны ФИФА, предупредив, что может подать уголовное заявление в Швейцарии.

Кандидат должен получить поддержку не менее 106 из 211 ассоциаций-членов ФИФА. Кандидатуры на выборы президента ФИФА должны быть поданы до 18 ноября.

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