Інфантіно може залишитися президентом ФІФА до 2031 року: що відомо
- Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року. У разі перемоги на виборах він зможе залишатися президентом до 2031 року.
- Кандидатури на посаду президента ФІФА прийматимуть до 18 листопада 2026 року.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно балотуватиметься на переобрання на посаду в березні.
Це підтвердили у ФІФА, передає BBC.
Інфантіно візьме участь у виборах президента ФІФА
Інфантіно, який обіймає посаду президента ФІФА з 2016 року, опинився під тиском та критикою через свій план продажу частки в турнірах ФІФА приватним інвестиційним компаніям.
Європейський футбольний союз (УЄФА) навіть пригрозив бойкотувати всі турніри ФІФА, включаючи чемпіонат світу через цей план. У підсумку Інфантіно відступив від цієї ідеї.
– Президент ФІФА оголосив у квітні, що балотуватиметься на переобрання у 2027 році. Звісно, нічого не змінилося. Інфантіно балотуватиметься на переобрання, – йдеться в заяві ФІФА.
Як пише BBC, Інфантіно відмовився відповідати на запитання щодо свого майбутнього, коли в нього про це запитали журналісти у суботу під час чемпіонату світу серед жінок U-20 у Польщі.
У разі переобрання 56-річного швейцарця він перебуватиме на посаді до 2031 року.
Цього тижня ФІФА звинуватила УЄФА в кампанії з дискредитації проти неї та її керівництва” у межах судового спору щодо плану Інфантіно.
Минулого тижня УЄФА подала судові документи у США з вимогою розкриття доказів та документів від ФІФА, попередивши, що може подати кримінальну скаргу у Швейцарії.
Кандидат повинен отримати підтримку щонайменше 106 із 211 асоціацій-членів ФІФА. Кандидатури на вибори президента ФІФА мають бути подані до 18 листопада.