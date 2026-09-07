Президент ФІФА Джанні Інфантіно балотуватиметься на переобрання на посаду в березні.

Це підтвердили у ФІФА, передає BBC.

Інфантіно візьме участь у виборах президента ФІФА

Інфантіно, який обіймає посаду президента ФІФА з 2016 року, опинився під тиском та критикою через свій план продажу частки в турнірах ФІФА приватним інвестиційним компаніям.

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Європейський футбольний союз (УЄФА) навіть пригрозив бойкотувати всі турніри ФІФА, включаючи чемпіонат світу через цей план. У підсумку Інфантіно відступив від цієї ідеї.

– Президент ФІФА оголосив у квітні, що балотуватиметься на переобрання у 2027 році. Звісно, нічого не змінилося. Інфантіно балотуватиметься на переобрання, – йдеться в заяві ФІФА.

Як пише BBC, Інфантіно відмовився відповідати на запитання щодо свого майбутнього, коли в нього про це запитали журналісти у суботу під час чемпіонату світу серед жінок U-20 у Польщі.

У разі переобрання 56-річного швейцарця він перебуватиме на посаді до 2031 року.

Цього тижня ФІФА звинуватила УЄФА в кампанії з дискредитації проти неї та її керівництва” у межах судового спору щодо плану Інфантіно.

Минулого тижня УЄФА подала судові документи у США з вимогою розкриття доказів та документів від ФІФА, попередивши, що може подати кримінальну скаргу у Швейцарії.

Кандидат повинен отримати підтримку щонайменше 106 із 211 асоціацій-членів ФІФА. Кандидатури на вибори президента ФІФА мають бути подані до 18 листопада.

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