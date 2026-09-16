Футболіст Ліонель Мессі отримав виклик до національної збірної Аргентини для участі у товариському матчі проти Беніну.

Зустріч відбудеться 6 жовтня на стадіоні Естадіо Монументаль у Буенос-Айресі та стане останнім матчем Мессі у складі альбіселесте.

Мессі проведе прощальний матч за Аргентину

Президент Аргентинської федерації Клаудіо Тапіа підтвердив, що матч 6 жовтня буде присвячений Мессі, щоб віддати належне форварду після того, як він оголосив про завершення кар’єри у збірній. Зараз дивляться

– Всім уболівальникам Аргентини я хочу сказати, що після розмови з головним тренером національної збірної Ліонелем Скалоні ми вирішили запросити найкращого гравця світу, символ нашої збірної, нашого капітана Ліонеля Андреса Мессі, щоб 6 жовтня тут, в Аргентині, він отримав прощання, на яке справді заслуговує, — заявив Тапіа у відеозверненні.

За словами Тапіа, після того як Ліонель прийняв запрошення, вони вирішили запросити всіх переможців ЧС-2022, які грали разом з ним у Катарі, щоб вони разом зі своїми родинами могли приєднатися до нього в цьому матчі.

Він заявив, що цей матч буде “незабутнім”.

– Ми запрошуємо всіх аргентинців та вболівальників національної збірної подивитися “останнє танго” найкращого гравця світу, – додав президент Аргентинської федерації футболу.

Мессі оголосив про завершення кар’єри у національній збірній 31 серпня у дописі в Instagram.

Він йде з національної збірної як найкращий бомбардир за всю історію та рекордсмен за кількістю матчів, забивши 125 голів у 207 іграх за Аргентину.

Аргентина зіграє проти Болівії 30 вересня та проти Буркіна-Фасо 3 жовтня, а потім прийме Бенін на стадіоні Монументаль.

Джерело : ESPN

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