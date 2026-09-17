Колишній футболіст збірної Англії та власник ФК Інтер Маямі Девід Бекхем висловився щодо того, хто з гравців має отримати Золотий м’яч у 2026 році.

Його слова передає пресслужба МЛС.

Бекхем про те, хто має отримати Золотий м’яч 2026

На думку Бекхема, немає жодних сумнівів, хто саме був найкращим за останній рік.

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Перш за все, він виділив аргентинського футболіста Інтер Маямі Ліонеля Мессі, який у 2026 році став віцечемпіоном світу у складі своєї збірної.

– Те, що його знову розглядають як претендента на Золотий м’яч, – це не випадковість. Бо він, мабуть, був найкращим гравцем турніру. Минулий рік для нього був неймовірним. У віці 39 років він вплинув на хід чемпіонату та на кожен матч. Це щось особливе. Тож він заслуговує на те, щоб його розглядали як претендента на Золотий м’яч. На мою думку, він повинен його виграти, – сказав Бекхем.

Водночас він додав, що у списку претендентів є “чудові гравці”, такі як Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем. Бекхем підкреслив, що коли йдеться про Лео, “я – його найбільший прихильник”.