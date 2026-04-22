Сергій Ребров припинив роботу в національній збірній України. Українська асоціація футболу та тренер дійшли згоди щодо припинення співпраці.

Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що рішення ухвалене за спільною згодою сторін.

– Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної, — сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Нового тренера збірної України з футболу призначать пізніше.

В УАФ додали, що Ребров продовжує бути частиною їхньої команди у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

– Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу, – заявив Ребров.

Ребров працював зі збірною з 2023 року. Під його керівництвом збірна України вийшла на Євро-2024, але не змогла подолати груповий етап.

Після цього команда невдало стартувала у Лізі націй та ледь зберегла прописку у дивізіоні B, хоч пізніше отримала шанс поборотися за вихід в еліту турніру.

У відбірковій групі на ЧС-2026 синьо-жовті посіли друге місце, а в плейоф програли Швеції 1:3.

