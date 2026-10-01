Криштиану Роналду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии через несколько часов после того, как главный тренер Жорже Жезус заявил, что нападающий не выйдет в стартовом составе на матч против Дании в Лиге наций в четверг.

Об этом сообщает Associated Press.

Роналду покинул лагерь сборной Португалии

41-летний Роналду опубликовал в Instagram пост, в котором отметил, что “позже расскажет португальцам правду о причинах” своего отъезда.

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– После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и беседы с президентом Португальской федерации футбола я решил покинуть тренировочный лагерь национальной сборной. Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде, без исключения, — написал он, добавив, что всегда отдавал себя команде.

Португальская федерация сообщила лишь, что Роналду покинул тренировочный лагерь и что подготовка команды будет продолжаться с остальными 24 игроками состава.

– Вся делегация остается полностью сосредоточенной на предстоящих матчах национальной сборной и на достижении наших целей, — заявила федерация.

Жезус на предматчевой пресс-конференции отметил, что не планировал выпускать Роналду в стартовом составе, но отверг предположения о наличии конфликта между ними.

Тренер сказал, что каждый игрок знает: решение принимает тренер, и что Роналду заверил его, что согласится с любым его выбором. Он добавил, что “правила одинаковы для всех”.

Роналду не играл в воскресенье в матче, в котором Португалия победила Норвегию со счетом 2:1. С тех пор он не тренировался вместе с остальной командой, что породило слухи о возможном конфликте с Жезусом.

Жезус заявлял, что нападающий Аль-Насра Роналду в среду будет тренироваться в обычном режиме вместе с остальной командой, но в итоге игрок покинул тренировочный лагерь после слов тренера во время пресс-конференции.

Ранее в этом году он заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере, но не уточнил, когда именно он прекратит выступать за сборную Португалии.