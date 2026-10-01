Кріштіану Роналду залишив тренувальний табір збірної Португалії через кілька годин після того, як головний тренер Жорже Жезус заявив, що форвард не вийде в стартовому складі на матч проти Данії в Лізі націй у четвер.

Про це пише Associated Press.

Роналду залишив табір збірної Португалії

41-річний Роналду в Instagram опублікував допис, в якому зазначив, що “згодом розповість португальцям правду про причини” свого від’їзду.

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– Після пресконференції головного тренера національної збірної та розмови з президентом Португальської федерації футболу я вирішив покинути тренувальний табір національної збірної. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді, без винятку, — написав він, додавши, що завжди віддавав себе команді.

Португальська федерація повідомила лише, що Роналду покинув тренувальний табір і що підготовка команди триватиме з рештою 24 гравців складу.

– Уся делегація залишається повністю зосередженою на майбутніх матчах національної збірної та на досягненні наших цілей, — заявила федерація.

Жезус на передматчевій прес-конференції зазначив, що не планував випускати Роналду в стартовому складі, але відкинув припущення про наявність конфлікту між ними.

Тренер сказав, що кожен гравець знає: рішення ухвалює тренер, і що Роналду запевнив його, що погодиться з будь-яким його вибором. Він додав, що “правила однакові для всіх”.

Роналду не грав у неділю в матчі, в якому Португалія перемогла Норвегію з рахунком 2:1. Відтоді він не тренувався разом з рештою команди, що породило чутки про можливу суперечку з Жезусом. Жезус заявляв, що нападник Аль-Нассра Роналду в середу тренуватиметься у звичайному режимі разом з рештою команди, але в результаті гравець покинув тренувальний табір після слів тренера під час пресконференції. Раніше цього року він заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар’єрі, але не уточнив, коли саме він припинить виступати за збірну Португалії. Читайте також Україна та Грузія розійшлися нічиєю в Лізі націй: як минув матч

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