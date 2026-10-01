Згодом розповім правду: Роналду покинув збірну Португалії після заяви тренера
- Роналду залишив табір Португалії через кілька годин після того, як Жезус заявив про рішення не випускати форварда у стартовому складі.
- 41-річний Роналду пообіцяв згодом розповісти португальцям правду про причини свого від’їзду зі збірної.
Кріштіану Роналду залишив тренувальний табір збірної Португалії через кілька годин після того, як головний тренер Жорже Жезус заявив, що форвард не вийде в стартовому складі на матч проти Данії в Лізі націй у четвер.
Про це пише Associated Press.
Роналду залишив табір збірної Португалії
41-річний Роналду в Instagram опублікував допис, в якому зазначив, що “згодом розповість португальцям правду про причини” свого від’їзду.
– Після пресконференції головного тренера національної збірної та розмови з президентом Португальської федерації футболу я вирішив покинути тренувальний табір національної збірної. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді, без винятку, — написав він, додавши, що завжди віддавав себе команді.
Португальська федерація повідомила лише, що Роналду покинув тренувальний табір і що підготовка команди триватиме з рештою 24 гравців складу.
– Уся делегація залишається повністю зосередженою на майбутніх матчах національної збірної та на досягненні наших цілей, — заявила федерація.
Жезус на передматчевій прес-конференції зазначив, що не планував випускати Роналду в стартовому складі, але відкинув припущення про наявність конфлікту між ними.
Тренер сказав, що кожен гравець знає: рішення ухвалює тренер, і що Роналду запевнив його, що погодиться з будь-яким його вибором. Він додав, що “правила однакові для всіх”.
Роналду не грав у неділю в матчі, в якому Португалія перемогла Норвегію з рахунком 2:1. Відтоді він не тренувався разом з рештою команди, що породило чутки про можливу суперечку з Жезусом.
Жезус заявляв, що нападник Аль-Нассра Роналду в середу тренуватиметься у звичайному режимі разом з рештою команди, але в результаті гравець покинув тренувальний табір після слів тренера під час пресконференції.
Раніше цього року він заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар’єрі, але не уточнив, коли саме він припинить виступати за збірну Португалії.