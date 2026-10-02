Мессі придбав уже другий футбольний клуб в Іспанії: що відомо
- Ліонель Мессі придбав Ельденсе – клуб із другого дивізіону Іспанії. Угода ще має бути затверджена відповідними органами.
- Для Мессі це вже друга інвестиція в іспанський футбол: у квітні 39-річний аргентинець придбав каталонський клуб Корнелья.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі придбав іспанський клуб Ельденсе, який виступає у Сегунді.
Про це повідомив офіційний сайт Ельденсе.
Мессі придбав ФК Ельденсе
– Депортіво Ельденсе офіційно оголошує про придбання клубу Лео Мессі, що знаменує початок нового та захоплюючого розділу в історії клубу, яка налічує понад 100 років, — йдеться в повідомленні Ельденсе на офіційному сайті.
Угода ще має бути затверджена відповідними органами та є другою інвестицією Мессі в іспанський клуб. У квітні 39-річний футболіст придбав каталонський клуб Корнелья.
Ельденсе посідає 19-те місце у другому дивізіоні Іспанії, маючи в активі одну перемогу та п’ять очок після семи стартових матчів.
Восьмиразовий володар Золотого м’яча у вересні досяг попередньої угоди про те, щоб стати мажоритарним акціонером Ельденсе, і зараз цей процес завершено.
Мессі переїхав до Іспанії, коли йому було 13 років, а в жовтні 2004 року. У віці 17 років він дебютував у основному складі Барселони.
За каталонський клуб він забив 672 голи в 778 матчах, після чого у 2021 році перейшов до французького Парі Сен-Жермен, а у 2023 році до клубу Інтер Маямі у США.