Аргентинський футболіст Ліонель Мессі придбав іспанський клуб Ельденсе, який виступає у Сегунді.

Про це повідомив офіційний сайт Ельденсе.

Мессі придбав ФК Ельденсе

– Депортіво Ельденсе офіційно оголошує про придбання клубу Лео Мессі, що знаменує початок нового та захоплюючого розділу в історії клубу, яка налічує понад 100 років, — йдеться в повідомленні Ельденсе на офіційному сайті.

Угода ще має бути затверджена відповідними органами та є другою інвестицією Мессі в іспанський клуб. У квітні 39-річний футболіст придбав каталонський клуб Корнелья.

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Ельденсе посідає 19-те місце у другому дивізіоні Іспанії, маючи в активі одну перемогу та п’ять очок після семи стартових матчів.

Восьмиразовий володар Золотого м’яча у вересні досяг попередньої угоди про те, щоб стати мажоритарним акціонером Ельденсе, і зараз цей процес завершено.

Мессі переїхав до Іспанії, коли йому було 13 років, а в жовтні 2004 року. У віці 17 років він дебютував у основному складі Барселони.

За каталонський клуб він забив 672 голи в 778 матчах, після чого у 2021 році перейшов до французького Парі Сен-Жермен, а у 2023 році до клубу Інтер Маямі у США.

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