Український футбольний фахівець Мирон Маркевич відреагував на поразку збірної України від Угорщини у четвертому турі дивізіону B Ліги націй УЄФА.

На думку тренера, синьо-жовті не заслуговували на поразку. Про це він сказав в коментарі Meta.ua.

Маркевич про гру збірної України

– Здавалося, що ось-ось дотиснемо суперника, а отримали гол у свої ворота з нічого. Збірна України явно не заслуговувала на поразку. Водночас з такими помилками в обороні важко розраховувати на позитивний результат, – зазначив Маркевич.

На запитання, що попри підсумковий рахунок, чи хочеться бачити саме таку збірну України? Маркевич припустив, що так, але додав, що принаймні у всіх було бажання битися до кінця.

Зараз дивляться

– Моментами і якісний футбол був у виконанні синьо-жовтих. Тепер важливо не зупинятися. Вже зіграно чотири поєдинки, тому час наставнику, на мій погляд, визначатися з основним складом. Майже всіх подивилися у справі. При цьому не варто забувати, що у нас багато футболістів пропускали цей збір через травми. Той же Ярмолюк, Миколенко не дограв до кінця. Сподіватимемося, що й Мудрик поверне колишні кондиції. Треба звертати увагу саме на тих, хто справді посилить команду, – наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо загальних підсумків матчів у Лізі націй та перспектив команди у цьому розіграші, Мирон Маркевич зазначив, що все стане зрозуміло у листопаді.

Він підкреслив, що вже настав час визначати основний склад і грати, а також додав, що виграти два поєдинки, які залишилися, цілком реально. На його думку, останній матч довів спроможність команди грати у футбол, а серед молодих гравців уже є ті, хто забронював собі місце у збірній України.

Під час міжнародної перерви у вересні-жовтні збірна України провела чотири матчі у межах Ліги націй.

Команда Андреа Мальдери здобула перемогу над Угорщиною (1:0), розписала нічию з Грузією (0:0), а в останніх двох турах зазнала поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) в номінально домашніх матчах.

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