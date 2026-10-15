ФИФА планирует дополнительно выделить $3,4 млрд на “развитие футбола” во всем мире – СМИ
ФИФА намерена увеличить объем средств на развитие футбола во всем мире, выделив дополнительные $3,4 млрд.
Об этом сообщает BBC Sport.
ФИФА планирует удвоить финансирование
Международная федерация футбола планирует выделить эти средства из своих резервов, что позволит более чем вдвое увеличить уровень запланированного финансирования на 2027–2030 годы.
В ФИФА заявляют, что смогли выделить дополнительные средства благодаря коммерческому успеху чемпионата мира по футболу 2026 года.
Предложение будет вынесено на заседании совета ФИФА в четверг. Идея об увеличении финансирования возникла после провального плана президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже части прав на ЧМ частным инвесторам. Это предложение вызвало шквал критики, в частности со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и АФК.
В сентябре УЕФА и КОНКАКАФ направили Инфантино письмо, в котором призвали ФИФА выплатить не менее $10 млн из своих денежных резервов каждой из 211 ассоциаций-членов.
В письме, направленном впоследствии шести континентальным конфедерациям ФИФА, Инфантино заявил, что поддержит “максимальный объем дополнительного финансирования, который можно ответственно предоставить”. Все это происходит в преддверии выборов президента ФИФА, которые должны состояться в марте 2027 года и на которых Инфантино будет переизбираться.
Таким образом, ФИФА выделит дополнительные средства из своих резервов в дополнение к текущему бюджету в размере $2,7 млрд, которые планируется выплатить всем 211 ассоциациям-членам, конфедерациям, региональным ассоциациям и некоторым ассоциациям, не входящим в состав ФИФА.
В целом ФИФА потратит $6,35 млрд на развитие футбола в период 2027–2030 годов, сосредоточив внимание на инвестициях и развитии женского и юношеского футбола.
Распределение средств выглядит следующим образом:
- $25 млн на каждую ассоциацию-члена;
- $99 млн для каждой из шести конфедераций;
- $8,25 млн для каждой из 13 зональных/региональных ассоциаций;
- $1,1 млн для 100 членских ассоциаций на покрытие расходов на поездки и оборудование в рамках программы солидарности.
Условия распределения средств будут следующими:
- 1/3 средств будет выделена на развитие женского и молодёжного футбола;
- 1/3 средств будет выделена на инфраструктуру (должен быть обеспечен равный доступ к ней для женского и молодежного футбола);
- 1/3 средств будет выделена на проекты.
План, включающий требования относительно права на получение средств, подачи заявок, утверждения, выплат, контроля и аудита, будет утвержден Советом ФИФА на заседании в декабре 2026 года. А затем утвержден на конгрессе ФИФА в марте 2027 года.