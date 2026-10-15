ФІФА має намір збільшити обсяг коштів на розвиток футболу в усьому світі, виділивши додаткові $3,4 млрд.

Про це повідомляє BBC Sport.

ФІФА планує удвічі збільшити фінансування

Міжнародна федерація футболу планує виділити ці кошти зі своїх резервів, що дозволить більш ніж удвічі збільшити рівень запланованого фінансування на 2027–2030 роки.

Зараз дивляться

У ФІФА заявляють, що змогли виділити додаткові кошти завдяки комерційному успіху чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Пропозицію винесуть на засіданні ради ФІФА у четвер. Ідея зі збільшення фінансування виникла після провального плану президента ФІФА Джанні Інфантіно із продажу частки прав на ЧС приватним інвесторам. Та пропозиція викликала шквал критики, зокрема з боку УЄФА, КОНКАКАФ та АФК.

У вересні УЄФА та КОНКАКАФ надіслали Інфантіно листа, в якому закликали ФІФА виплатити щонайменше $10 млн із своїх грошових резервів кожній із 211 асоціацій-членів.

У листі, надісланому згодом до шести континентальних конфедерацій ФІФА, Інфантіно заявив, що підтримає “максимальний обсяг додаткового фінансування, який можна відповідально надати”. Це все відбувається напередодні виборів президента ФІФА, які мають відбутися у березні 2027 року і, де переобиратиметься Інфантіно.

Таким чином ФІФА виділить додаткові кошти зі своїх резервів на додаток до поточного бюджету в розмірі $2,7 млрд, які планується виплатити всім 211 асоціаціям-членам, конфедераціям, регіональним асоціаціям та деяким асоціаціям, що не входять до складу ФІФА.

Загалом ФІФА витратить $6,35 млрд на розвиток футболу у період 2027–2030 років, зосередивши увагу на інвестиціях та розвитку жіночого та молодіжного футболу.

Розподіл коштів виглядає так: $25 млн на кожну асоціацію-члена;

$99 млн для кожної з шести конфедерацій;

$8,25 млн для кожної з 13 зональних/регіональних асоціацій;

$1,1 млн для 100 членських асоціацій на покриття витрат на подорожі та обладнання в межах програми солідарності. Умови розподілу коштів будуть такими: 1/3 коштів виділять на розвиток жіночого та молодіжного футболу;

1/3 коштів виділять на інфраструктуру (має бути забезпечено рівний доступ до неї для жіночого та молодіжного футболу);

1/3 коштів буде виділена на проєкти. План, що включає вимоги щодо права на отримання коштів, подання заявок, затвердження, виплати, контролю та аудиту, буде затверджений Радою ФІФА під час засідання у грудні 2026 року. А пізніше затверджено на конгресі ФІФА у березні 2027 року. Читайте також Чеферін балотуватиметься на четвертий термін президента УЄФА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.